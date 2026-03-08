芬蘭女孩當家活動 18歲1日總理推「殺害女性」罪入法

在「女孩當家」活動，今年18歲的米科寧（Annika Mikkonen）出任芬蘭總理，任期雖只有一天，但她在國會永續發展委員會上的發言擲地有聲：「女性遭殺害的悲劇年年上演」，她疾呼政府應將「殺害女性」（femicide）罪列入刑法。

國際兒童人權組織「擘劃國際」（Plan International）舉辦年度「女孩當家」（Girls Takeover）活動，萬塔市（Vantaa）高中應屆畢業生米科寧在此活動中，出任一日總理。

有記者直問她，有多少權力掌握者真正理解這些問題，她毫不迴避回答，議題有人討論、辦法有人提，但女性被殺的慘劇年年重演。「辦法根本沒進到決策裡，我們已退無可退。」

中央社記者在現場採訪米科寧，問她女孩的力量能為社會帶來什麼改變。她指出，今天站在這裡，就是要把重要的事帶進討論，「所有女孩只要勇於發聲，都能帶來改變」。

據芬蘭國家廣播公司（Yle）報導，米科寧在委員會致詞時以親身遭遇直指現實：小學加入Instagram和Snapchat，隨即收到性騷擾圖片與性暴力威脅，「從那之後就數不清了」。她說，把鑰匙夾在指節之間出門是從小養成的習慣，「我還是個孩子，沒有人教我這樣做，這是自然而然的事」。

她也點名，今年情人節前芬蘭已有5名女性死於暴力，敵意行為不是個案，而是普遍的社會問題。她主張針對網路暴力單獨立法，直言讓女性為了安全自我設限——比如入夜後不外出——根本沒用。

芬蘭總理歐爾波（Petteri Orpo）坦承政府「需要做更多」，並承諾將逐一檢視米科寧提出的議題。目前，庇護所已擴編、家暴案件不再僅以調解了事、多項修法也已推動；下一步是研究電子腳環管制，讓處境危險的女性得到更實質的保護。他直言：「我很清楚，網路對女孩而言是危險的地方，我對這塊了解還不夠，必須深入研究。」

中央社提問失業一天是什麼感覺，他笑著說：「It's OK to me」！

中央社再問米科寧，人生才剛開始，她相信自己有扭轉世界的能力嗎？她直言：「我絕對相信自己做得到。我真的相信世界會不一樣，每一場關於平等的演講和對話，都讓我們離更平等的社會更近一步。」她說，為女性與女童的權利奮鬥是她的熱情所在，「我會持續做下去，改變這個世界。」

目前歐盟僅賽普勒斯、馬爾他、克羅埃西亞、義大利將仇女殺人罪單獨入刑。

「女孩當家」今年在芬蘭邁入第9屆，除米科寧外，另有托瓦茲（Hilde Torvalds）、彭提寧（Salla Penttinen）、法亞茲（Kimya Fayaz）及斯特法尼杜（Nicol-Maria Stefanidou）4名年輕女性，分別接掌工會、醫療機構、地方政府協會與媒體要職。「擘劃國際」自2016年起在全球逾70國推動這項活動，已有逾千名年輕女性在各地決策位置留下印記。