費半暴跌 台積ADR重挫…本周聚焦中東戰事發展、能源供應衝擊

美國就業報告令人失望、油價飆升，加上中東戰爭恐將拖長，打擊6日的美國股市。甲骨文（Oracle）和 OpenAI取消在德州擴建人工智慧（AI）資料中心的計畫，半導體股聞聲重挫。

投資人本周將密切留意中東戰事可能擴散以及對能源供應造成的衝擊，並評估最新的通膨數據。其中最大的疑問是：這場美、以和伊朗之間的戰事能否迅速落幕，還是會演變成持久的衝突？

道瓊工業指數6日下跌453點，跌幅0.9%，周線下跌3%，寫下去年4月來最大單周跌幅。標普500指數下跌1.3%，本周累計跌幅達2%。偏重科技股的那斯達克綜合指數大跌1.6%，周線跌1.2%。

費城半導體指數6日大跌3.9%，台積電（2330）ADR重挫4.2%，周線各跌7.2%和9.5%。

最新就業數據令人失望，美國2月劇減9.2萬個工作，遠遜於1月新增的12.6萬個和經濟專家預期增加的5萬個。失業率則升至4.4%。

中東戰事擴大推升全球油價突破每桶90美元，更是雪上加霜。荷莫茲海峽已形同封鎖，科威特的積壓原油已無儲存空間，被迫削減部分油田產量。

投資人指出，勞動市場降溫，加上能源成本飆升，恐釀成停滯性通膨，使聯準會（Fed）陷入兩難。市場預期Fed本月開會會維持利率不變，而市場已下修對今年降息的預期。

摩根士丹利財富管理公司首席經濟學家詹特娜（Ellen Zentner）說：「勞動市場顯著疲軟將支持降息的理由，但鑒於油價長期維持高檔恐引發又一波通膨勁揚的風險，Fed或許只能被迫選擇按兵不動。」Mahoney資產管理公司執行長馬洪尼（Ken Mahoney）說：「這簡直是形成了一場完美風暴。今年才剛過兩個月，我們就面臨四面八方的衝擊。」

投資人如今簡直焦頭爛額。AI帶來的衝擊已影響從軟體業到保險業等各個領域。私募信用市場也承受壓力，大型機構紛紛暫停贖回並將減損放款價值。貝萊德（BlackRock）因首次限制旗下一檔私募基金贖回，股價大跌7.2%。

美國公債殖利率6日收盤走低，但周線仍顯著上揚。作為指標的10年期美債殖利率收在4.131%；反映投資人對短期利率預期的2年期美債殖利率，則微幅下滑至3.554%。

美伊戰爭凸顯了美國本周公布通膨數據的重要性。預定11日發布的2月消費者物價指數（CPI），以及排定於13日公布的1月個人消費支出（PCE）物價，但都尚未反映伊朗戰事所引發的油價飆升。