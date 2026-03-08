達飛：戰事顛覆航運展望

全球第三大貨櫃航運業者達飛海運（CMA CGM）警告，由於荷莫茲海峽的航線中斷和運輸受到影響，中東戰事可能導致其對航運業成長的預期被徹底推翻。

達飛海運6日表示，該公司至今對2026年的預期為「全球溫和成長」，但中東的局勢發展，尤其是紅海地區，「將會是影響市場平衡和運價趨勢的關鍵因素」。

這段發言凸顯出了航運業的脆弱性，不只是在面對當前的中東衝突上，也包括去年葉門叛軍組織青年運動（又譯胡塞）引發的紅海危機，以及美國總統川普不可測的關稅政策。

由於美以和伊之間的持續衝突，達飛上周加入地中海航運（MSC）、馬士基等航運巨頭行列，暫停了波斯灣地區的接單與服務。該公司要求受困和在波灣附近的船隻尋求庇護或繞道，並暫停通過蘇伊士運河。

此外，該公司6日也表示，由於運費下跌，去年第4季淨利從一年前的15.3億美元歸零，並使其去年全年淨利停留在前三季加總的23.8億美元。另一方面，美國國際開發金融公司（DFC）6日宣布，將對波灣地區船隻提供包括戰爭險在內的海事再保險，以穩定商業貿易，最高將為約200億美元的損失提供擔保。