貝萊德私募基金贖回設限 旗下旗艦級商品將申請比率限制在5%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
貝萊德的HPS企業貸款基金目前申請贖回率為9.3%，貝萊德說，管理階層決定將比率限制在5%。（路透）
貝萊德的HPS企業貸款基金目前申請贖回率為9.3%，貝萊德說，管理階層決定將比率限制在5%。（路透）

投資人對於規模達2兆美元私募信貸市場焦慮加深，導致贖回需求大增。全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）6日表示，在旗下一檔旗艦級私募信貸基金面臨贖回潮後，已決定限制投資人贖回在這檔基金的資金。

貝萊德這檔管理規模260億美元資產的HPS企業貸款基金，目前投資人申請贖回率為9.3%，貝萊德說，管理階層決定將比率限制在5%。

消息拖累貝萊德股價6日收盤下跌7.17%，報955.45美元。其他另類資產管理如KKR、Ares Management的股票也出現大幅下跌。這些在私募信貸市場曝險較高的金融公司，今年以來股價創下十年來最差表現。

過去幾個月，投資人對私募信貸市場的信心急遽惡化。因為這個行業有很高比率為軟體公司提供融資，在投資人看著人工智慧（AI）新創公司推出的新工具，似會顛覆軟體公司傳統業務，大舉拋售軟體公司股票的同時，連帶重傷到私募信貸業者。

HPS基金的管理高層強調，限制贖回的措施將有助於基金在市場不確定與波動加劇時，仍有資金能投資於「具有吸引力的投資機會」。貝萊德在聲明中則是指出，若沒有5%上限這個機制，投資人的資金與基金所投資的私募信貸期限之間，將出現「結構性錯配」。

Evercore ISI分析師蕭爾說，現在投資人贖回申請動輒超過常見的5%門檻，貝萊德等公司面臨艱難決定，是否要向客戶提供更多的流動性。他認為，貝萊德將HPS基金的贖回比率限制在5%，是正確決定。如此將能避免基金被迫拋售資產，亦不必增加額外槓桿，得以保住完整性。

整體而言，私募信貸基金現今都在因應贖回潮。上周稍早，黑石（Blackstone）的旗艦私募信貸基金滿足了創紀錄7.9%比率的贖回要求，其中部分資金由公司本身及員工出面承接。

今年1月，Blue Owl Capital更是允許一檔科技投資主題基金的投資人，贖回約5.27億美元資金，相當於該基金淨資產約15%。

貝萊德的另一檔「貝萊德私募信貸基金」6日也揭露，投資人提出了4.5%比率的贖回申請，公司將會全部滿足。這檔基金截至去年年底資產約22億美元。

