Anthropic預警AI恐搶走飯碗 五職業當心將受影響

在多家企業陸續基於人工智慧（AI）為由裁員之際，Anthropic旗下經濟學家指出，AI在顛覆勞動市場方面的影響力才剛開始。

Anthropic建立一套預警系統，發現受AI影響程度最高的五種職業分別是：電腦程式設計師、客服人員、資料輸入人員、病歷管理人員，以及市場研究分析師和行銷專家。

Anthropic經濟學家馬森可夫和麥克羅里指出，目前尚未明顯影響這些AI曝險工作者的失業率。兩人並表示，已有「初步跡象」顯示，這些領域對新進工作者的招聘已放緩。

兩人也指出，仍有許多工作、在某些情況下甚至整個職位都是AI無法勝任的，例如在法庭上的辯論。

兩人寫道：「當然，許多工作仍超出AI的能力範圍，從修剪樹木、操作農機等實體農業工作，到代表當事人出庭等法律事務，均是如此。」

馬森可夫和麥克羅里的研究報告核心，在於提出一種衡量被AI取代風險的新方法，這方法結合了Claude的實際使用數據和其他因素，包括理論上AI可能做到的任務。

Anthropic透過自己編製「Anthropic經濟指數」，持續發布各州及華盛頓特區的 Claude實際使用數據。

兩位研究人員表示，他們希望能藉此更能即時掌握對經濟的影響，以便「在勞動力被取代的現象明朗前，更容易辨識最脆弱的職位」。

從這項名為「觀測曝險度」（Observed Exposure）的指標來看，大型語言模型若要衝擊那些理論上可由AI取代或強化的特定工作任務，還有多長的路要走。

兩人寫道：「舉例來說，Claude目前僅涵蓋了電腦和數學類別中33%的任務。」

馬森可夫與麥克羅里的研究結果，與一項漸成主流的看法不謀而合，即AI可能會淘汰大多數初階軟體工程職位。Anthropic的Claude最主要的用途之一，便是程式開發。

至於有30%的勞工核心工作高度依賴實體操作，未達到足以進行統計分析的最低門檻，例如廚師、機車黑手、救生員、調酒師、洗碗工都屬於這群人。因此在現階段的AI衝擊評估中，他們的曝險程度被視為零。

另外，Anthropic最近因被美國國防部抵制而鬧得沸沸揚揚。國防部已將該公司列為「供應鏈風險」的黑名單。但微軟、亞馬遜（Amazon）、Google陸續表示，將繼續向雲端客戶提供Anthropic的AI技術，僅排除涉及國防部業務的部分。