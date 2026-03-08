專家估油價本周漲破100美元

國際油價6日飆漲至2023年以來新高，如今不少人預測不出幾天原油每桶價格就會漲到100美元。

布蘭特原油6日收盤大漲8.5%至92.69美元，上周大漲28%。西德州中級原油（WTI）本周飆漲36%至90.90美元，創下自1983年有紀錄以來的最大單周漲幅。

上周油氣價格飆升，雖仍遠低於俄羅斯入侵烏克蘭後所見的高點，但四家不願具名的大型貿易商主管預警，市場對於荷莫茲海峽長期封鎖所帶來的可能影響太掉以輕心。

他們預測，除非敵對狀態有所緩和，否則油價幾天內就會衝上100美元。