結局難料…美伊戰4劇本 失控風險增

專家估油價本周漲破100美元

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

國際油價6日飆漲至2023年以來新高，如今不少人預測不出幾天原油每桶價格就會漲到100美元。

布蘭特原油6日收盤大漲8.5%至92.69美元，上周大漲28%。西德州中級原油（WTI）本周飆漲36%至90.90美元，創下自1983年有紀錄以來的最大單周漲幅。

上周油氣價格飆升，雖仍遠低於俄羅斯入侵烏克蘭後所見的高點，但四家不願具名的大型貿易商主管預警，市場對於荷莫茲海峽長期封鎖所帶來的可能影響太掉以輕心。

他們預測，除非敵對狀態有所緩和，否則油價幾天內就會衝上100美元。

費半暴跌 台積 ADR 重挫 本周聚焦中東戰事發展、能源供應衝擊

美國就業報告令人失望、油價飆升，加上中東戰爭恐將拖長，打擊6日的美國股市。甲骨文（Oracle）和 OpenAI取消在德州擴建人工智慧（AI）資料中心的計畫，半導體股聞聲重挫。

美伊戰爭進入第二周 油價會漲到什麼地步 緊盯五變數

油價6日漲破每桶90美元，反映美伊戰爭導致輸油要道荷莫茲海峽形同封鎖、沙烏地阿拉伯煉油廠停擺、卡達關閉世界最大液化天然氣（LNG）設施和伊拉克原油減產等因素。戰爭進入第二周，油價會漲到什麼地步，取決於五大變數。

專家估油價本周漲破100美元

國際油價6日飆漲至2023年以來新高，如今不少人預測不出幾天原油每桶價格就會漲到100美元。

Anthropic預警AI恐搶走飯碗 五職業當心將受影響

在多家企業陸續基於人工智慧（AI）為由裁員之際，Anthropic旗下經濟學家指出，AI在顛覆勞動市場方面的影響力才剛開始。

貝萊德私募基金贖回設限 旗下旗艦級商品將申請比率限制在5%

投資人對於規模達2兆美元私募信貸市場焦慮加深，導致贖回需求大增。全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）6日表示，在旗下一檔旗艦級私募信貸基金面臨贖回潮後，已決定限制投資人贖回在這檔基金的資金。

達飛：戰事顛覆航運展望

全球第三大貨櫃航運業者達飛海運（CMA CGM）警告，由於荷莫茲海峽的航線中斷和運輸受到影響，中東戰事可能導致其對航運業成長的預期被徹底推翻。

