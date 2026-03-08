聽新聞
0:00 / 0:00
專家估油價本周漲破100美元
國際油價6日飆漲至2023年以來新高，如今不少人預測不出幾天原油每桶價格就會漲到100美元。
布蘭特原油6日收盤大漲8.5%至92.69美元，上周大漲28%。西德州中級原油（WTI）本周飆漲36%至90.90美元，創下自1983年有紀錄以來的最大單周漲幅。
上周油氣價格飆升，雖仍遠低於俄羅斯入侵烏克蘭後所見的高點，但四家不願具名的大型貿易商主管預警，市場對於荷莫茲海峽長期封鎖所帶來的可能影響太掉以輕心。
他們預測，除非敵對狀態有所緩和，否則油價幾天內就會衝上100美元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。