美伊戰爭進入第二周 油價會漲到什麼地步 緊盯五變數

油價6日漲破每桶90美元，反映美伊戰爭導致輸油要道荷莫茲海峽形同封鎖、沙烏地阿拉伯煉油廠停擺、卡達關閉世界最大液化天然氣（LNG）設施和伊拉克原油減產等因素。戰爭進入第二周，油價會漲到什麼地步，取決於五大變數。

伊朗能反抗多久？

最高領袖哈米尼及多位高階官員已喪生，但伊朗伊斯蘭共和國短期而言不太可能覆滅，未來可望選出新領導人掌控大局。就軍力而言，伊朗在開戰48小時估計已發射逾1,200枚飛彈，許多軍火廠遇襲，顯示難以維持目前攻擊火力。但只需少數飛彈，即可持續擾亂荷莫茲海峽運輸、毀損能源設施。

波灣防禦能撐多久？

伊朗以飛彈和無人機攻擊波斯灣阿拉伯諸國，已讓這些國家陷入險境，經濟展望也受影響。多數攻擊雖被攔截，仍有一些命中目標，有損波灣國家塑造的繁榮富庶、能源供應可靠形象。波灣諸國防空系統負荷過重，有限的飛彈攔截器迅速消耗卻難迅速補足。

華府是否改弦易轍？

美國總統川普起初說，戰爭目的在「消除迫在眉睫的威脅」；3月2日說意在摧毀伊朗飛彈能力和海軍，確定德黑蘭無法取得核武或支援恐怖組織；6日宣稱止戰免談，除非伊朗無條件投降。然而，川普面臨逾六成美國民眾反戰，油價上漲和美軍死亡人數升高，可能迫使川普設法止戰。

美國能讓荷莫茲重開嗎？

川普允諾派軍艦護航油輪並提供保險擔保。但維持航運暢通仍是挑戰。荷莫茲海峽行不通限縮整個中東石油生產，加上該區能源設施遭攻擊，現況若持久，油價將漲上每桶100美元或更高。伊朗多的是辦法騷擾、攻擊油輪，包括出動砲艦和無人機、從地面發射飛彈或派遣自殺艇、布設水雷等。美軍可對伊朗船隻開火、擊落飛彈並掃雷，但未必能防止伊朗再度封鎖海峽。

繞道能解決問題嗎？

替代路線只能吸收一部分中東能源出口。沙烏地阿拉伯的「東西輸油管」及阿聯的Fujairah管道，皆可避開荷莫茲。但就算與其他輸油管道加起來，頂多也只能處理大約荷莫茲一半的石油運輸流量。