「4兆男」黃仁勳加薪！輝達將他今年現金獎金設為400萬美元 但有1前提

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
根據輝達新的薪酬計畫，執行長黃仁勳今年可望拿到400萬美元的現金獎金，但前提是他必須達成特定營收目標。 路透
6日申報資料顯示，輝達為截至明年1月底止的今年度採用了一套新的薪酬計畫，把執行長黃仁勳的現金獎金設在400萬美元，但前提是他必須要在今年度達成特定的營收目標。

截至6日，黃仁勳的淨資產為1,474億美元（新台幣4.69兆元）。

路透報導，輝達薪酬委員會2日通過了這項計畫，除了黃仁勳外，其他輝達主管的獎金也都設定了特定的營收目標。

根據去年5月的申報資料，黃仁勳2025年度的整體薪酬為4,990萬美元，其中大部分為價值3,880萬美元的股票獎勵。

這家晶片製造商上個年度表現優異，全年營收達2,159億美元、年增65%，如今轉向把營收當里程碑。

輝達上個月公布的上季財報和本季營收預測皆優於預期，強化了對科技大廠將會繼續大力投資人工智慧（AI）的預期。這家全球最具價值企業表示，本季營收預期將達約780億美元。

美以伊開戰…油價恐飆到200美元？外媒點「這情境下」確實可能發生

伊朗戰爭打了一周，國際油價已漲破每桶90美元，未來會漲到多高，要看輸運全球約20%石油的荷莫茲海峽何時能恢復航運暢通。外媒分析指出，在最糟情境下，油價飆上200美元，不再是難以想像的事。

甲骨文和OpenAI放棄德州資料中心擴建 牽動輝達新一代晶片布局

甲骨文（Oracle）和 OpenAI 決定不再擴建旗下由Crusoe開發的最大資料中心園區，這決定也將牽動輝達（NVIDIA）下一代AI晶片 Vera Rubin的布局。

美擬對AI晶片出口改採許可制 衝擊Nvidia、超微

美國政府正考慮推出重大的人工智慧(AI)晶片出口管制新規，可能要求所有AI晶片出口都須申請許可證，並根據企業購買晶片的「總運算能力」建立分級審查制度，大量採購者可能須承諾投資美國，把晶片出口轉化為國安工具與協商籌碼，成為全球AI晶片運算的把關者，勢將衝擊Nvidia(輝達，另譯英偉達)與超微(AMD)。

油價大漲 全球公債市場受創

本周全球債市受創嚴重。英國公債是2022年特拉斯危機以來表現最差的一周，10年期殖利勁升39點，到4.62%；美國10年期公債殖利率上升17點，報4.13%，也是去年4月貿易戰爆發以來最大的單周升幅；彭博全球債券總指數則是2024年10月以來表現最差的一周。

海峽若續受阻 國際油價很快就會漲逾100元！高盛說最嚴重會漲到這價位

國際油價周五飆漲至 2023 年以來新高，如今不少人預測原油價格不出幾天油價每桶價格就會漲到 100 美元。

