「4兆男」黃仁勳加薪！輝達將他今年現金獎金設為400萬美元 但有1前提

6日申報資料顯示，輝達為截至明年1月底止的今年度採用了一套新的薪酬計畫，把執行長黃仁勳的現金獎金設在400萬美元，但前提是他必須要在今年度達成特定的營收目標。

截至6日，黃仁勳的淨資產為1,474億美元（新台幣4.69兆元）。

路透報導，輝達薪酬委員會2日通過了這項計畫，除了黃仁勳外，其他輝達主管的獎金也都設定了特定的營收目標。

根據去年5月的申報資料，黃仁勳2025年度的整體薪酬為4,990萬美元，其中大部分為價值3,880萬美元的股票獎勵。

這家晶片製造商上個年度表現優異，全年營收達2,159億美元、年增65%，如今轉向把營收當里程碑。

輝達上個月公布的上季財報和本季營收預測皆優於預期，強化了對科技大廠將會繼續大力投資人工智慧（AI）的預期。這家全球最具價值企業表示，本季營收預期將達約780億美元。