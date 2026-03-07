美以伊開戰…油價恐飆到200美元？外媒點「這情境下」確實可能發生

伊朗戰爭打了一周，國際油價已漲破每桶90美元，未來會漲到多高，要看輸運全球約20%石油的荷莫茲海峽何時能恢復航運暢通。外媒分析指出，在最糟情境下，油價飆上200美元，不再是難以想像的事。

這個「最糟情境」指的就是荷莫茲海峽長時間封閉，那將導致全球原油及精煉油品每日供應量少掉2,000萬桶。即使這種情況發生，一部分原油和油品仍可改道經由該區輸油管線輸運。

由於今年全球石油本就可望供過於求，若加上其他產油地區增產，例如美國頁岩油以及蓋亞那等地的新油田，可望緩和中東石油減供的衝擊，估計可使每日供油淨損量縮小至1,200萬桶——此數仍大於新冠肺炎疫情期間減少的石油需求。

所幸，那種極端情況發生的機率不高。荷莫茲海峽不太可能長期封閉，無論是因為停戰，還是因為美國海軍護航油輪使然。而且，根據高盛說法，近年來地緣政治緊張情勢加劇，全世界已囤積約80億桶的石油與精煉油品。這些儲備即使不能完全抵銷中東減少的石油出口，仍有助於緩和衝擊。

綜合研判，就算最糟情境未成真，每日200萬桶的供油缺口——相當於大約2%的全球消費量——並非不可能發生。試想，軍艦護航油輪穿越海峽，可能減緩運輸速度；而且，在情勢詭譎多變的中東地區，石油生產局部停擺或油田間歇式關閉的情況所在多有，可能造成供應量持續偏低。

那麼，在那種情況下，油價可能飆到多高？答案可能是「相當高」。石油需求「無彈性」（inelastic），意思是即使漲價也難遏阻需求。對需求的實際影響多大，因地、因人而異。航空公司通常會把成本直接轉嫁給搭機乘客，美國汽車駕駛對汽油價格（隨油價上漲）則比較敏感。

Stifel分析師團隊指出，上一回油價高漲導致石油消費量下滑2%，是在2007年至2009年期間，這個類比有缺陷，一來當時需求減弱是全球金融危機造成，二來油價隨後緩緩回升，讓世界易於調適，也讓全球經濟成長逐漸轉強。

無論如何，當年油價漲上每桶147美元後觸頂，折合今日幣值相當於每桶222美元。換言之，若是一連串差錯果真導致今後油價漲上200美元，並非無稽之談。以那種標準衡量，現在最悲觀的預測，倒顯得很樂觀。