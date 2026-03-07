快訊

美以伊開戰…油價恐飆到200美元？外媒點「這情境下」確實可能發生

經典賽／大谷翔平率日本隊4轟打退南韓 8：6收對戰11連勝

台中在地美食？玉米扔水溝蓋「直接下鍋煮」每支100元 市府要查了

聽新聞
0:00 / 0:00

美以伊開戰…油價恐飆到200美元？外媒點「這情境下」確實可能發生

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
伊朗戰爭打了一周，國際油價已漲破每桶90美元，未來會漲到多高，輸油要道荷莫茲海峽多快恢復暢通是決定性因素。路透
伊朗戰爭打了一周，國際油價已漲破每桶90美元，未來會漲到多高，輸油要道荷莫茲海峽多快恢復暢通是決定性因素。路透

伊朗戰爭打了一周，國際油價已漲破每桶90美元，未來會漲到多高，要看輸運全球約20%石油的荷莫茲海峽何時能恢復航運暢通。外媒分析指出，在最糟情境下，油價飆上200美元，不再是難以想像的事。

這個「最糟情境」指的就是荷莫茲海峽長時間封閉，那將導致全球原油及精煉油品每日供應量少掉2,000萬桶。即使這種情況發生，一部分原油和油品仍可改道經由該區輸油管線輸運。

由於今年全球石油本就可望供過於求，若加上其他產油地區增產，例如美國頁岩油以及蓋亞那等地的新油田，可望緩和中東石油減供的衝擊，估計可使每日供油淨損量縮小至1,200萬桶——此數仍大於新冠肺炎疫情期間減少的石油需求。

所幸，那種極端情況發生的機率不高。荷莫茲海峽不太可能長期封閉，無論是因為停戰，還是因為美國海軍護航油輪使然。而且，根據高盛說法，近年來地緣政治緊張情勢加劇，全世界已囤積約80億桶的石油與精煉油品。這些儲備即使不能完全抵銷中東減少的石油出口，仍有助於緩和衝擊。

綜合研判，就算最糟情境未成真，每日200萬桶的供油缺口——相當於大約2%的全球消費量——並非不可能發生。試想，軍艦護航油輪穿越海峽，可能減緩運輸速度；而且，在情勢詭譎多變的中東地區，石油生產局部停擺或油田間歇式關閉的情況所在多有，可能造成供應量持續偏低。

那麼，在那種情況下，油價可能飆到多高？答案可能是「相當高」。石油需求「無彈性」（inelastic），意思是即使漲價也難遏阻需求。對需求的實際影響多大，因地、因人而異。航空公司通常會把成本直接轉嫁給搭機乘客，美國汽車駕駛對汽油價格（隨油價上漲）則比較敏感。

Stifel分析師團隊指出，上一回油價高漲導致石油消費量下滑2%，是在2007年至2009年期間，這個類比有缺陷，一來當時需求減弱是全球金融危機造成，二來油價隨後緩緩回升，讓世界易於調適，也讓全球經濟成長逐漸轉強。

無論如何，當年油價漲上每桶147美元後觸頂，折合今日幣值相當於每桶222美元。換言之，若是一連串差錯果真導致今後油價漲上200美元，並非無稽之談。以那種標準衡量，現在最悲觀的預測，倒顯得很樂觀。

油價 伊朗 美國 以色列 美伊開戰

延伸閱讀

海峽若續受阻 國際油價很快就會漲逾100元！高盛說最嚴重會漲到這價位

波灣原油斷供…油價衝90美元 卡達示警原油出口恐中斷好幾周

整理包／伊朗戰火震撼全球 目前發展、產業影響、後續情境一次看

美伊戰爭加劇 影響全球經濟前景

相關新聞

美以伊開戰…油價恐飆到200美元？外媒點「這情境下」確實可能發生

伊朗戰爭打了一周，國際油價已漲破每桶90美元，未來會漲到多高，要看輸運全球約20%石油的荷莫茲海峽何時能恢復航運暢通。外媒分析指出，在最糟情境下，油價飆上200美元，不再是難以想像的事。

甲骨文和OpenAI放棄德州資料中心擴建 牽動輝達新一代晶片布局

甲骨文（Oracle）和 OpenAI 決定不再擴建旗下由Crusoe開發的最大資料中心園區，這決定也將牽動輝達（NVIDIA）下一代AI晶片 Vera Rubin的布局。

美擬對AI晶片出口改採許可制 衝擊Nvidia、超微

美國政府正考慮推出重大的人工智慧(AI)晶片出口管制新規，可能要求所有AI晶片出口都須申請許可證，並根據企業購買晶片的「總運算能力」建立分級審查制度，大量採購者可能須承諾投資美國，把晶片出口轉化為國安工具與協商籌碼，成為全球AI晶片運算的把關者，勢將衝擊Nvidia(輝達，另譯英偉達)與超微(AMD)。

油價大漲 全球公債市場受創

本周全球債市受創嚴重。英國公債是2022年特拉斯危機以來表現最差的一周，10年期殖利勁升39點，到4.62%；美國10年期公債殖利率上升17點，報4.13%，也是去年4月貿易戰爆發以來最大的單周升幅；彭博全球債券總指數則是2024年10月以來表現最差的一周。

海峽若續受阻 國際油價很快就會漲逾100元！高盛說最嚴重會漲到這價位

國際油價周五飆漲至 2023 年以來新高，如今不少人預測原油價格不出幾天油價每桶價格就會漲到 100 美元。

甲骨文和OpenAI放棄德州擴建計畫 談判告吹震盪半導體股

由於籌資問題以及OpenAI 的需求不斷變更導致協商久拖不決，甲骨文（Oracle）和OpenAI 在德州規模最大的人工智慧（AI）資料中心已取消擴建計畫，價值數十億美元的交易就此作罷，半導體股周五聞聲重挫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。