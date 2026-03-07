快訊

甲骨文和OpenAI放棄德州資料中心擴建 牽動輝達新一代晶片布局

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
甲骨文已為 OpenAI 在德州阿比林（Abilene）園區租下八棟建物。路透
甲骨文（Oracle）和OpenAI決定不再擴建旗下由Crusoe開發的最大資料中心園區，這決定也將牽動輝達（NVIDIA）下一代AI晶片 Vera Rubin的布局。

The Information報導，甲骨文已為 OpenAI 在德州阿比林（Abilene）園區租下八棟建物，完工後預計可容納約 40 萬顆輝達 Blackwell GPU。這八棟建物目前只完成兩棟。另外，正如 The Information 去年 4 月報導，甲骨文曾爭取 OpenAI 另外再簽下六棟建物的容量，但雙方目前已決定放棄此擴建計畫。

CNBC引述知情人士強調，最先已規劃的八棟建物的建設仍照常進行，不受影響。

據The Information 報導，電力至少需一年左右才能到位。等到電力供應就緒時，輝達已開始銷售下一代 Vera Rubin 晶片， OpenAI 也不願意再擴大現有輝達的 Blackwell 晶片叢集。知情人士透露，OpenAI 傾向於將新一代晶片用於別處的資料中心。

彭博6日率先報導放棄擴建阿比林園區的消息。彭博另指出，輝達也因此協助 Crusoe 將園區剩餘空間出租給 Meta。據知情人士透露，和Meta 的談判目前尚處於初步階段。

海峽若續受阻 國際油價很快就會漲逾100元！高盛說最嚴重會漲到這價位

國際油價周五飆漲至 2023 年以來新高，如今不少人預測原油價格不出幾天油價每桶價格就會漲到 100 美元。

油價大漲 全球公債市場受創

本周全球債市受創嚴重。英國公債是2022年特拉斯危機以來表現最差的一周，10年期殖利勁升39點，到4.62%；美國10年期公債殖利率上升17點，報4.13%，也是去年4月貿易戰爆發以來最大的單周升幅；彭博全球債券總指數則是2024年10月以來表現最差的一周。

甲骨文和OpenAI放棄德州資料中心擴建 牽動輝達新一代晶片布局

甲骨文（Oracle）和 OpenAI 決定不再擴建旗下由Crusoe開發的最大資料中心園區，這決定也將牽動輝達（NVIDIA）下一代AI晶片 Vera Rubin的布局。

美擬對AI晶片出口改採許可制 衝擊Nvidia、超微

美國政府正考慮推出重大的人工智慧(AI)晶片出口管制新規，可能要求所有AI晶片出口都須申請許可證，並根據企業購買晶片的「總運算能力」建立分級審查制度，大量採購者可能須承諾投資美國，把晶片出口轉化為國安工具與協商籌碼，成為全球AI晶片運算的把關者，勢將衝擊Nvidia(輝達，另譯英偉達)與超微(AMD)。

甲骨文和OpenAI放棄德州擴建計畫 談判告吹震盪半導體股

由於籌資問題以及OpenAI 的需求不斷變更導致協商久拖不決，甲骨文（Oracle）和OpenAI 在德州規模最大的人工智慧（AI）資料中心已取消擴建計畫，價值數十億美元的交易就此作罷，半導體股周五聞聲重挫。

2月全球糧食價格反彈

根據聯合國糧農組織（FAO）6日公布的數據，全球糧食價格連續五個月下跌後2月反彈，穀物、肉類和大多數植物油價格上漲，抵銷起司和糖價格下跌的影響。

