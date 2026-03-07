海峽若續受阻 國際油價很快就會漲逾100元！高盛說最嚴重會漲到這價位

國際油價周五飆漲至 2023 年以來新高，如今不少人預測原油價格不出幾天油價每桶價格就會漲到 100 美元。

布蘭特原油周五收盤上漲 8.5%至92.69美元，本周上漲 28%。西德州中級原油（WTI）本周飆漲 36% 至90.90 美元，創下自 1983 年有紀錄以來的最大單周漲幅。

本周油氣價格飆升下來，雖仍遠低於俄羅斯入侵烏克蘭後所見的高點，但四家不願具名的大型貿易商主管預警，市場對於荷莫茲海峽長期封鎖所帶來的可能影響太掉以輕心。他們預測，除非敵對狀態有所緩和，否則油價幾天內就會衝上 100 美元。

顧問公司 Rapidan Energy Group 總裁、前白宮官員麥克納利（ Bob McNally ）指出，市場對荷莫茲海峽會封鎖多久，仍然心存觀望。他說：「我們預期布蘭特原油價格未來幾天到幾周內將漲到每桶 100 美元以上；只要市場意識到荷姆茲海峽的封鎖將持續數周，而非一時中斷，價格就會隨之反映。」

金融市場周五收盤後，沙烏地阿拉伯宣稱攔截了 10 架企圖攻擊 Shaybah 油田的無人機。這油田每日產能高達 100 萬桶，這是首度有人嘗試針對沙烏地阿拉伯的能源生產重鎮發動攻擊。

對油氣交易員而言，關鍵在於波斯灣地區的能源供應何時能恢復。石油一天無法通過荷莫茲海峽，儲油槽就會更滿，生產商被迫減產的臨界點就越來越近。伊拉克本周已開始減產，卡達則已停止生產液化天然氣（LNG）。

實體能源市場已出現供應吃緊的現象，中東和亞洲煉油廠減產，已導致柴油和航空燃油等成品油價格飆升。

美國總統川普本周二表示，美國將提供保險擔保和海軍護航，以確保油輪及其他船舶能安全通過荷莫茲海峽。三天已過，業者表示，他們並未收到華府方面有關此計畫的任何細節。

高盛集團分析師周五表示，他們的油價預測面臨「大幅上修的風險」；高盛指出，荷莫茲海峽航運受限比預期更嚴峻，沙烏地阿拉伯將原油出口轉移至紅海港口的能力有限，且衝突可能拖得很久，均構成風險。

高盛分析師在發給客戶的報告中寫道：「我們現在認為，若仍未見解決跡象，油價很可能在下周突破每桶 100 美元。油價或許需要以比歷史經驗和僅關注波斯灣出口的簡易模型所預測的更快速度，攀升至足以導致需求萎縮的水準。」

高盛還認為，若荷莫茲海峽整個3月持續受阻，油價，特別是成品油價格，很可能超越 2008 年和 2022 年的高點。」布蘭特原油價格曾在2008 年衝破 140 美元，當時導致許多能源產品價格飆漲。