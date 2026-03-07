甲骨文和OpenAI放棄德州擴建計畫 談判告吹震盪半導體股

由於籌資問題以及OpenAI 的需求不斷變更導致協商久拖不決，甲骨文（Oracle）和OpenAI 在德州規模最大的人工智慧（AI）資料中心已取消擴建計畫，價值數十億美元的交易就此作罷，半導體股周五聞聲重挫。

甲骨文和OpenAI去年年中一直在和開發商Crusoe 洽談，計劃在位於阿比林（Abilene） 1.2 GW（百萬瓩）的資料中心園區內擴建至2.0 GW。這園區主要服務 OpenAI。金融時報引述知情人士報導，這個原本將為 OpenAI 新增至少兩棟建物的擴建計畫已告吹。

彭博引述知情人士也報導，這次談判破裂倒也帶給Meta插足並考慮承租擴建廠區的機會。知情人士透露，輝達（NVIDIA）扮演居中協調的角色。

由 Crusoe 在阿比林開發的園區，是美國總統川普「星際之門」（Stargate）計畫的一環。彭博指出，基地仍在施工中，且已有部分區域啟用，但Oracle和 OpenAI 仍決定不推動原先暫定承租擴建區域的計畫。

Oracle和OpenAI 目前在「星際之門」計畫採用的是輝達的 AI 晶片。知情人士指出，Crusoe尋找租戶時輝達便介入協調，以確保該擴建後的資料中心仍是採用自己的產品，而非競爭對手超微（AMD）的產品。知情人士並表示，輝達向 Crusoe 支付了 1.5 億美元的訂金，並開始協助遊說 Meta 成為擴建案的租戶。

甲骨文去年 7 月同意為 OpenAI 開發 4.5 GW的資料中心容量，此協議仍按計畫進行，雙方並已宣布在其他地點的多項合作案，例如由 Related Digital 所有、位於底特律附近的一處建案。

受此消息影響，費城半導體指數周五大跌3.9%。其他和 AI 基礎設施建置相關的公司也大跌。輝達和超微分別下跌3%和3.5%，CoreWeave跌2.5%。甲骨文股價則回吐漲幅，收盤下跌 1.2% 。

彭博報導，甲骨文和 Crusoe 之間的關係也因阿比林園區不夠可靠而緊張。知情人士透露，由於冬季天氣影響了部分液冷設備，資料中心曾離線了幾天。

甲骨文對阿比林園區簽了長期租約；這基地由 Crusoe 和私募股權集團 Blue Owl 合作開發。

甲骨文和Crusoe更廣泛的合作都不受影響，但阿比林園區擴建告許多人，爭取 OpenAI 龐大運算需求的競爭日益激烈。過去一年來，這家 ChatGPT 開發商已著手分散基礎設施的供應來源，包括資料中心和先進晶片。

甲骨文發布新聞稿強調：「Crusoe 仍是本公司強大且可靠的合作夥伴。我們對雙方的合作關係，以及在阿比林快速提升運算容量以滿足客戶需求方面的進展，感到相當自豪。」