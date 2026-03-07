聽新聞
市場對中東戰事憂慮加深 美股續挫
美國總統川普要求伊朗無條件投降，投資人對中東戰事憂慮加深推升油價大漲，加上美國就業人數意外下降，在利空衝擊下，美股今天續挫收黑。
道瓊工業指數終場下跌453.19點，或0.94%，收在47501.55點。
標準普爾500指數下跌90.69點，或1.33%，收在6740.02點。
以科技股為主的那斯達克指數下跌361.31點，或1.59%，收在22387.68點。
費城半導體指數下跌307.023點，或3.93%，收在7514.738點。
