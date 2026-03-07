市場對中東戰事憂慮加深 美股續挫

人工智慧（AI）新創公司Anthropic正式被美國國防部列為供應鏈風險業者後，誓言提出法律挑戰。Anthropic執行長阿莫戴5日表示，國防部官員於4日通知該公司被列為供應鏈風險業者，「我們不認為這在法律上站得住腳，除了在法院提出挑戰之外別無選擇」。

2026-03-07 03:08