手機特價快搶！iPhone 17折1610元 三星S26開賣、S25 Ultra省近1萬5

心血管出事多清晨？名醫談血管自有時間表 起床最忌「這件事」

賴總統看台日棒球交流賽 維安人員竟溜進休息室偷簽名球？國安局發聲

市場對中東戰事憂慮加深 美股續挫

中央社／ 紐約6日綜合外電報導

美國總統川普要求伊朗無條件投降，投資人對中東戰事憂慮加深推升油價大漲，加上美國就業人數意外下降，在利空衝擊下，美股今天續挫收黑。

道瓊工業指數終場下跌453.19點，或0.94%，收在47501.55點。

標準普爾500指數下跌90.69點，或1.33%，收在6740.02點。

科技股為主的那斯達克指數下跌361.31點，或1.59%，收在22387.68點。

費城半導體指數下跌307.023點，或3.93%，收在7514.738點。

利空出籠 歐股收黑

央行信心喊話台幣貶翻升 戰火衝擊單週仍重貶4.27角

投資人憂川普難控中東局勢 油價走高美股下挫

美股三大股指收跌 中東戰事推高油價加劇通膨擔憂 持續衝擊風險偏好

2月全球糧食價格反彈

根據聯合國糧農組織（FAO）6日公布的數據，全球糧食價格連續五個月下跌後2月反彈，穀物、肉類和大多數植物油價格上漲，抵銷起司和糖價格下跌的影響。

ASIC 大廠邁威爾財測驚喜

美國ASIC大廠邁威爾科技（Marvell Technology）上季營收與本季財測都優於預期，資料中心事業訂單正以「創紀錄的腳步」成長，並且上調全年營收預測，還預估明年度營收將逼近150億美元，都帶給華爾街驚喜，激勵股價6日早盤大漲逾16%。

甲骨文計劃裁員數千人

雲端基礎建設巨頭甲骨文（Oracle）正計劃裁員數千人，以試圖減緩重金擴張人工智慧（AI）資料中心布局，所帶來的現金壓力。

OpenAI 新模型 AI 代理神器

科技新聞網站The Verge報導，OpenAI推出最新版人工智慧（AI）模型「GPT-5.4」，號稱將更先進的推理、編碼功能，與試算表、文件、簡報等專業功能結合。這也是這家AI新創公司第一款具備原生電腦使用能力的AI模型，意味能代替使用者操作電腦，並且跨越不同應用程式完成任務。

Anthropic 喊告美國防部

人工智慧（AI）新創公司Anthropic正式被美國國防部列為供應鏈風險業者後，誓言提出法律挑戰。Anthropic執行長阿莫戴5日表示，國防部官員於4日通知該公司被列為供應鏈風險業者，「我們不認為這在法律上站得住腳，除了在法院提出挑戰之外別無選擇」。

好市多上季財報優於預期

在銷售持續成長帶動下，美國會員制量販零售商好市多（Costco）上季獲利優於預期。

