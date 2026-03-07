快訊

東北季風影響北台灣降雨微冷 吳德榮：下周二鋒面掠過 這天才放晴回暖

軍購條例卡關數月 3版本昨付委 賴總統感謝立院

聽新聞
0:00 / 0:00

2月全球糧食價格反彈

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電

根據聯合國糧農組織（FAO）6日公布的數據，全球糧食價格連續五個月下跌後2月反彈，穀物、肉類和大多數植物油價格上漲，抵銷起司和糖價格下跌的影響。

追蹤一籃子國際貿易糧食大宗商品每月價格變化的FAO糧價指數2月平均為125.3，高於1月修正後的124.2，但仍比一年水準前低1%。FAO糧價指數2022年3月寫下160.2的史上最高紀錄，最新數據比高點下滑近22%。

從子項目來看，穀物2月平均價格比前月上漲1.1%，植物油價格漲3.3%，攀上2022年6月以來最高水準，肉類價格漲0.8%。相較之下，乳製品2月價格下跌1.2%，延續過去數月跌勢，主因是歐盟起司價格下挫，糖價下跌4.1%至2020年10月以來最低。

由於中東衝突干擾肥料運輸要道，生物燃料需求也隨著原油價格不斷上漲而增加，重要農作物價格本周全面走揚，馬來西亞棕櫚油期貨價格全周漲8.7%，是2024年以來最大單周漲幅；芝加哥黃豆油價格登上三年高點，歐洲農產品價格也攀升，巴黎油菜籽和泛歐交易所（Euronext）小麥價格，雙雙觸及2025年6月以來最高。

馬來西亞 芝加哥 歐盟

延伸閱讀

中東戰火衝擊…新加坡船用燃油漲4成 貿易商為供應告急苦惱

春節影響 2月CPI年增1.75%創十個月新高

春節效應影響2月CPI上漲1.75% 房租漲幅45個月最低

伊朗戰爭效應／油價飆兩年新高 道瓊一度跌千點 金融市場波動劇烈

相關新聞

波灣原油斷供…油價衝90美元 卡達示警原油出口恐中斷好幾周

中東衝突持續擴大，荷莫茲海峽幾乎陷入癱瘓，在原油難以運出去的情況下，據傳儲油空間耗盡使科威特開始減產，國際油價6日盤中大漲，布蘭特突破每桶90美元。儘管美中都正設法平制油價、緩解能源供應緊張，但卡達警告這場危機可能迫使波斯灣能源出口中斷好幾周，使國際油價衝上每桶150美元。

2月全球糧食價格反彈

根據聯合國糧農組織（FAO）6日公布的數據，全球糧食價格連續五個月下跌後2月反彈，穀物、肉類和大多數植物油價格上漲，抵銷起司和糖價格下跌的影響。

ASIC 大廠邁威爾財測驚喜

美國ASIC大廠邁威爾科技（Marvell Technology）上季營收與本季財測都優於預期，資料中心事業訂單正以「創紀錄的腳步」成長，並且上調全年營收預測，還預估明年度營收將逼近150億美元，都帶給華爾街驚喜，激勵股價6日早盤大漲逾16%。

甲骨文計劃裁員數千人

雲端基礎建設巨頭甲骨文（Oracle）正計劃裁員數千人，以試圖減緩重金擴張人工智慧（AI）資料中心布局，所帶來的現金壓力。

OpenAI 新模型 AI 代理神器

科技新聞網站The Verge報導，OpenAI推出最新版人工智慧（AI）模型「GPT-5.4」，號稱將更先進的推理、編碼功能，與試算表、文件、簡報等專業功能結合。這也是這家AI新創公司第一款具備原生電腦使用能力的AI模型，意味能代替使用者操作電腦，並且跨越不同應用程式完成任務。

美就業爆冷 失業率升至4.4% 下周降息可能性不能完全排除

美國公布2月就業報告超弱，非農業就業人數劇減9.2萬人，去年12月及今年元月就業也下修，失業率上升，勞動參與率更大幅下降。元月零售銷售也減少，顯示今年來經濟動能減弱。美股早盤下跌，美債殖利率及美元匯率走低。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。