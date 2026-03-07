2月全球糧食價格反彈

根據聯合國糧農組織（FAO）6日公布的數據，全球糧食價格連續五個月下跌後2月反彈，穀物、肉類和大多數植物油價格上漲，抵銷起司和糖價格下跌的影響。

追蹤一籃子國際貿易糧食大宗商品每月價格變化的FAO糧價指數2月平均為125.3，高於1月修正後的124.2，但仍比一年水準前低1%。FAO糧價指數2022年3月寫下160.2的史上最高紀錄，最新數據比高點下滑近22%。

從子項目來看，穀物2月平均價格比前月上漲1.1%，植物油價格漲3.3%，攀上2022年6月以來最高水準，肉類價格漲0.8%。相較之下，乳製品2月價格下跌1.2%，延續過去數月跌勢，主因是歐盟起司價格下挫，糖價下跌4.1%至2020年10月以來最低。

由於中東衝突干擾肥料運輸要道，生物燃料需求也隨著原油價格不斷上漲而增加，重要農作物價格本周全面走揚，馬來西亞棕櫚油期貨價格全周漲8.7%，是2024年以來最大單周漲幅；芝加哥黃豆油價格登上三年高點，歐洲農產品價格也攀升，巴黎油菜籽和泛歐交易所（Euronext）小麥價格，雙雙觸及2025年6月以來最高。