快訊

東北季風影響北台灣降雨微冷 吳德榮：下周二鋒面掠過 這天才放晴回暖

軍購條例卡關數月 3版本昨付委 賴總統感謝立院

聽新聞
0:00 / 0:00

美就業爆冷 失業率升至4.4% 下周降息可能性不能完全排除

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國公布2月就業報告超弱，非農業就業人數劇減9.2萬人，去年12月及今年元月就業也下修，失業率上升，勞動參與率更大幅下降。（美聯社）
美國公布2月就業報告超弱，非農業就業人數劇減9.2萬人，去年12月及今年元月就業也下修，失業率上升，勞動參與率更大幅下降。（美聯社）

美國公布2月就業報告超弱，非農業就業人數劇減9.2萬人，去年12月及今年元月就業也下修，失業率上升，勞動參與率更大幅下降。元月零售銷售也減少，顯示今年來經濟動能減弱。美股早盤下跌，美債殖利率美元匯率走低。

2月非農業就業人數大減，比預估的增加5.5萬人，以及元月時增加12.6萬人（修正數）都疲軟太多；去年12月及今年元月的就業人數共計下修6.9萬人，主要是下修去年12月的人數；過去3個月每月就業移動平均數僅增加6,000人。

2月民間部門就業劇減8.6萬人，比預估的增加6萬人及元月時的增加14.6萬人相差甚多；製造業及醫療照顧業就業都減少。

2月平均時薪比元月提高0.4%，與元月時相同，高於預估的0.3%升幅；比去年同期上升3.8%，高於預估及元月時的3.7%升幅；平均每周工時為34.3小時，符合預估，也與元月相同。

失業率回升到4.4%，高於預估及元月時的4.4%；勞動參與率大幅下降0.5個百分點，為62.0%，低於預估的62.5%，這可能是失業率僅小升0.1個百分點的原因。就業不足率從8%降為7.9%，顯示兼職工作的機會減少。

同日公布的元月零售銷售，比去年12月減少0.2%，比預估的0.3%減幅稍好，但比去年12月時的持平遜色。在13類項目中，有七項減少。汽車銷售額更劇減0.9%，汽油、成衣及醫療、個人照顧業的銷售也減少。扣除汽車後銷售額持平，符合預估；扣除汽車、汽油、食品服務及建材等項目後的控制組銷售額反而增加0.3%，符合預估，顯示銷售不振主要是因為汽車零售減弱。 另外元月時氣候惡劣，也對零售業績不利。

經濟學者指出，開年後年零售銷售減弱，且2月就業市場急轉直落，失業率上升，使勞動市場健康度備受質疑，企業可能開始執行之前宣布的裁員計畫。

Fed觀察家表示，就業報告顯示勞動市場急劇惡化，加上中東戰爭可能使打擊經濟成長及就業，因此儘管油價上漲可能導致通膨升溫，但目前Fed更重視就業，理事沃勒發言認為伊朗戰爭不會引發持續通膨，他更以就業作為決定是否降息的唯一指標，因此下周Fed會議上降息的可能性不能完全排除。

舊金山聯邦準備銀行總裁戴莉接受CNBC採訪時說，令人失望的2月就業報告，沖淡了美國勞動市場趨於穩定的希望。但他也說，決策者不應太過看重任何單月的數據。

美元匯率 失業率 美債殖利率

延伸閱讀

美股早盤／停滯性通膨恐慌升溫！道瓊下殺近900點 台積電ADR跌逾3%

美國2月就業超弱！經濟學者：不完全排除Fed下周降息可能性

資誠：2024年OECD女性全職就業率下滑1.3個百分點

工業、製造業生產連23紅 元月雙創同期新高

相關新聞

波灣原油斷供…油價衝90美元 卡達示警原油出口恐中斷好幾周

中東衝突持續擴大，荷莫茲海峽幾乎陷入癱瘓，在原油難以運出去的情況下，據傳儲油空間耗盡使科威特開始減產，國際油價6日盤中大漲，布蘭特突破每桶90美元。儘管美中都正設法平制油價、緩解能源供應緊張，但卡達警告這場危機可能迫使波斯灣能源出口中斷好幾周，使國際油價衝上每桶150美元。

2月全球糧食價格反彈

根據聯合國糧農組織（FAO）6日公布的數據，全球糧食價格連續五個月下跌後2月反彈，穀物、肉類和大多數植物油價格上漲，抵銷起司和糖價格下跌的影響。

ASIC 大廠邁威爾財測驚喜

美國ASIC大廠邁威爾科技（Marvell Technology）上季營收與本季財測都優於預期，資料中心事業訂單正以「創紀錄的腳步」成長，並且上調全年營收預測，還預估明年度營收將逼近150億美元，都帶給華爾街驚喜，激勵股價6日早盤大漲逾16%。

甲骨文計劃裁員數千人

雲端基礎建設巨頭甲骨文（Oracle）正計劃裁員數千人，以試圖減緩重金擴張人工智慧（AI）資料中心布局，所帶來的現金壓力。

OpenAI 新模型 AI 代理神器

科技新聞網站The Verge報導，OpenAI推出最新版人工智慧（AI）模型「GPT-5.4」，號稱將更先進的推理、編碼功能，與試算表、文件、簡報等專業功能結合。這也是這家AI新創公司第一款具備原生電腦使用能力的AI模型，意味能代替使用者操作電腦，並且跨越不同應用程式完成任務。

美就業爆冷 失業率升至4.4% 下周降息可能性不能完全排除

美國公布2月就業報告超弱，非農業就業人數劇減9.2萬人，去年12月及今年元月就業也下修，失業率上升，勞動參與率更大幅下降。元月零售銷售也減少，顯示今年來經濟動能減弱。美股早盤下跌，美債殖利率及美元匯率走低。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。