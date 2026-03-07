美就業爆冷 失業率升至4.4% 下周降息可能性不能完全排除

美國公布2月就業報告超弱，非農業就業人數劇減9.2萬人，去年12月及今年元月就業也下修，失業率上升，勞動參與率更大幅下降。元月零售銷售也減少，顯示今年來經濟動能減弱。美股早盤下跌，美債殖利率及美元匯率走低。

2月非農業就業人數大減，比預估的增加5.5萬人，以及元月時增加12.6萬人（修正數）都疲軟太多；去年12月及今年元月的就業人數共計下修6.9萬人，主要是下修去年12月的人數；過去3個月每月就業移動平均數僅增加6,000人。

2月民間部門就業劇減8.6萬人，比預估的增加6萬人及元月時的增加14.6萬人相差甚多；製造業及醫療照顧業就業都減少。

2月平均時薪比元月提高0.4%，與元月時相同，高於預估的0.3%升幅；比去年同期上升3.8%，高於預估及元月時的3.7%升幅；平均每周工時為34.3小時，符合預估，也與元月相同。

失業率回升到4.4%，高於預估及元月時的4.4%；勞動參與率大幅下降0.5個百分點，為62.0%，低於預估的62.5%，這可能是失業率僅小升0.1個百分點的原因。就業不足率從8%降為7.9%，顯示兼職工作的機會減少。

同日公布的元月零售銷售，比去年12月減少0.2%，比預估的0.3%減幅稍好，但比去年12月時的持平遜色。在13類項目中，有七項減少。汽車銷售額更劇減0.9%，汽油、成衣及醫療、個人照顧業的銷售也減少。扣除汽車後銷售額持平，符合預估；扣除汽車、汽油、食品服務及建材等項目後的控制組銷售額反而增加0.3%，符合預估，顯示銷售不振主要是因為汽車零售減弱。 另外元月時氣候惡劣，也對零售業績不利。

經濟學者指出，開年後年零售銷售減弱，且2月就業市場急轉直落，失業率上升，使勞動市場健康度備受質疑，企業可能開始執行之前宣布的裁員計畫。

Fed觀察家表示，就業報告顯示勞動市場急劇惡化，加上中東戰爭可能使打擊經濟成長及就業，因此儘管油價上漲可能導致通膨升溫，但目前Fed更重視就業，理事沃勒發言認為伊朗戰爭不會引發持續通膨，他更以就業作為決定是否降息的唯一指標，因此下周Fed會議上降息的可能性不能完全排除。

舊金山聯邦準備銀行總裁戴莉接受CNBC採訪時說，令人失望的2月就業報告，沖淡了美國勞動市場趨於穩定的希望。但他也說，決策者不應太過看重任何單月的數據。