印尼、印度科技重鎮也出手 未滿16歲禁用社群媒體

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
印尼，以及印度科技業重鎮卡納塔卡邦，均在6日宣布，禁止未滿16歲的青少年使用社群媒體。。路透
印尼，以及印度科技業重鎮卡納塔卡邦，均在6日宣布，禁止未滿16歲的青少年使用社群媒體。。路透

亞洲兩大社群媒體市場也加入更多國家的行列，禁止未滿16歲的青少年使用社群媒體。

英國金融時報（FT）報導，東南亞最大經濟體印尼，以及印度科技業重鎮卡納塔卡邦，均在6日宣布，禁止未滿16歲的青少年使用社群媒體。

印尼通訊與數位部長穆迪雅（Meutya Hafid）表示，將禁止未滿16歲的兒童與少年，使用YouTube、TikTok、臉書、Instagram、X、Roblox等「高風險數位平台」。她說，新規範將從3月28日，分階段推行，「之所以做成這項決定，是因為對孩童數位空間的威脅日益真切，例如色情內容、網路霸凌、網路詐騙、數位成癮」。

印度卡納塔卡邦首長席達拉邁亞表示，已知會邦議會，將禁止未滿16歲孩童使用社群媒體，「目標是防範孩童手機用量增加帶來的負面影響」。

卡納塔卡邦尚未分享禁令推行時間與方式等細節。這個南部邦是印度科技重鎮班加羅爾的所在地，人口數約7,200萬人，新德里當局也考慮在全印度推動類似禁令。

若印度推行全國禁令，將引發美國社群媒體平台的疑慮。印度人口數達14億人，成長速度也飛快，使其成為數一數二重要的海外市場。

印度限制社群媒體，也可能成為新德里與華府貿易談判的一大痛點，因為相關談判預期將納入數位服務。

澳洲去年12月成為全球第一個禁止未滿16歲孩童使用社群媒體的國家，法國、馬來西亞、西班牙隨後也跟進，提出類似提案。

華府 東南亞 西班牙

相關新聞

伊朗戰爭點燃漲勢！中東這國傳開始減產 國際油價應聲漲破90美元

國際油價6日盤中漲破每桶90美元，延續伊朗戰爭點燃的漲勢，原因是科威特據傳已開始削減石油產量。

中東戰火蔓延…亞洲經濟體面臨能源震撼 專家：台灣屬「恐怖」級

亞洲各大製造業經濟體擔憂中東戰爭拖長，將阻礙能源供應，並傷害經濟，正急於確保新的石油及天然氣來源，增加庫存，並設法在能源嚴重短缺能獲得供應。

富貴險中求？想買便宜點的黃金 或許可以考慮去杜拜

中東戰火導致金價大漲，但也是同樣的因素導致有人願意降價出售黃金。彭博資訊報導，由於航班停飛，供應商無法將黃金運出杜拜這個重要的黃金交易中心，因此當地有人以大幅折扣價出售這個貴金屬。

美國2月就業超弱 本月降息的可能性不致完全排除

美國公布2月就業報告超弱，非農業就業人數劇減9萬2千人，去年12月及今年元月就業也下修，失業率上升，勞動參與率更大幅下降。由於目前聯準會（Fed）最重視就業市場，因此2月就業疲軟可能使下周Fed有機會降息。

伊朗戰爭掀賣壓 美股美元美債該買或賣？美銀策略師建議盯這3個數字

美銀首席投資策略師哈奈特表示，油價若漲破每桶90美元、美元指數若升破100，就該反手賣出，而美國長期公債殖利率一旦躍上5%，便是買進時機。

