波灣原油斷供…油價衝90美元 卡達示警原油出口恐中斷好幾周

中東衝突持續擴大，荷莫茲海峽幾乎陷入癱瘓，在原油難以運出去的情況下，據傳儲油空間耗盡使科威特開始減產，國際油價6日盤中大漲，布蘭特突破每桶90美元。儘管美中都正設法平制油價、緩解能源供應緊張，但卡達警告這場危機可能迫使波斯灣能源出口中斷好幾周，使國際油價衝上每桶150美元。

布蘭特原油期貨6日盤中漲逾5%至每桶90.4美元，西德州中級原油期貨勁揚8.3%，攀抵每桶87.69美元。中東衝突進入第七天，伊朗飛彈與無人機攻擊6日至少瞄準中東五國，波斯灣水域有更多油輪遭攻擊，以色列則對德黑蘭發動第12波空襲，並正鼓動伊拉克與敘利亞的庫德族勢力從伊朗西北部發動攻勢，美國中央情報局（CIA）也正提供武裝。

布蘭特油價走勢

美國總統川普表示，美國會繼續「徹底拆解」伊朗軍力，點名已故領袖哈米尼之子穆吉塔巴是「不可接受的人選」，公開表示美國應介入挑選伊朗下任最高領袖。他也駁斥對能源價格的憂慮，表示「即將推出緩解石油壓力的進一步行動」。

聯合海事資訊中心（JMIC）6日發布的通報指出，最新船舶訊號顯示，通行船隻數量已降至個位數，過去24小時僅確認兩艘商業船舶過境，通行的是貨船、而非油輪。

卡達能源部長卡比（Saad al-Kaabi）6日接受英國金融時報（FT）訪問時表示，中東衝突可能迫使波灣產油國暫停能源出口，並預測油價可能在兩周後衝到每桶150美元，他說，即使戰爭立刻結束，卡達也要「好幾周到數月」的時間，液化天然氣（LNG）才能恢復到交貨的正常周期。

路透引述知情官員報導指出，美國財政部預料近期將宣布平抑油價的新措施，可能包含破天荒介入原油期貨市場，但具體細節仍未可知。彭博資訊引述的知情人士則淡化財政部參與原油期貨交易的可能性，認為效果有限。

川普政府也發布為期30天的臨時許可，允許部分俄羅斯石油銷往印度，只要俄羅斯原油與石油產品在3月5日前裝船，並由印度企業購買並運往印度，即可完成交易。

路透另一篇報導指出，中國大陸正與伊朗磋商，希望允許運載原油與卡達液化天然氣（LNG）的船隻能安全通過荷莫茲海峽。