快訊

東北季風影響北台灣降雨微冷 吳德榮：下周二鋒面掠過 這天才放晴回暖

軍購條例卡關數月 3版本昨付委 賴總統感謝立院

聽新聞
0:00 / 0:00

波灣原油斷供…油價衝90美元 卡達示警原油出口恐中斷好幾周

經濟日報／ 編譯任中原季晶晶／綜合外電
中東衝突持續擴大，荷莫茲海峽幾乎陷入癱瘓，在原油難以運出去的情況下，據傳儲油空間耗盡使科威特開始減產。 路透
中東衝突持續擴大，荷莫茲海峽幾乎陷入癱瘓，在原油難以運出去的情況下，據傳儲油空間耗盡使科威特開始減產。 路透

中東衝突持續擴大，荷莫茲海峽幾乎陷入癱瘓，在原油難以運出去的情況下，據傳儲油空間耗盡使科威特開始減產，國際油價6日盤中大漲，布蘭特突破每桶90美元。儘管美中都正設法平制油價、緩解能源供應緊張，但卡達警告這場危機可能迫使波斯灣能源出口中斷好幾周，使國際油價衝上每桶150美元。

布蘭特原油期貨6日盤中漲逾5%至每桶90.4美元，西德州中級原油期貨勁揚8.3%，攀抵每桶87.69美元。中東衝突進入第七天，伊朗飛彈與無人機攻擊6日至少瞄準中東五國，波斯灣水域有更多油輪遭攻擊，以色列則對德黑蘭發動第12波空襲，並正鼓動伊拉克與敘利亞的庫德族勢力從伊朗西北部發動攻勢，美國中央情報局（CIA）也正提供武裝。

布蘭特油價走勢
布蘭特油價走勢

美國總統川普表示，美國會繼續「徹底拆解」伊朗軍力，點名已故領袖哈米尼之子穆吉塔巴是「不可接受的人選」，公開表示美國應介入挑選伊朗下任最高領袖。他也駁斥對能源價格的憂慮，表示「即將推出緩解石油壓力的進一步行動」。

聯合海事資訊中心（JMIC）6日發布的通報指出，最新船舶訊號顯示，通行船隻數量已降至個位數，過去24小時僅確認兩艘商業船舶過境，通行的是貨船、而非油輪。

卡達能源部長卡比（Saad al-Kaabi）6日接受英國金融時報（FT）訪問時表示，中東衝突可能迫使波灣產油國暫停能源出口，並預測油價可能在兩周後衝到每桶150美元，他說，即使戰爭立刻結束，卡達也要「好幾周到數月」的時間，液化天然氣（LNG）才能恢復到交貨的正常周期。

路透引述知情官員報導指出，美國財政部預料近期將宣布平抑油價的新措施，可能包含破天荒介入原油期貨市場，但具體細節仍未可知。彭博資訊引述的知情人士則淡化財政部參與原油期貨交易的可能性，認為效果有限。

川普政府也發布為期30天的臨時許可，允許部分俄羅斯石油銷往印度，只要俄羅斯原油與石油產品在3月5日前裝船，並由印度企業購買並運往印度，即可完成交易。

路透另一篇報導指出，中國大陸正與伊朗磋商，希望允許運載原油與卡達液化天然氣（LNG）的船隻能安全通過荷莫茲海峽。

卡達 哈米尼 伊拉克

延伸閱讀

卡達：波灣能源出口國將在幾周內停產 油價將飆到每桶150美元

整理包／伊朗戰火震撼全球 目前發展、產業影響、後續情境一次看

美將破天荒入油市交易？川普政府評估控制油價的各種選項

美國西德州原油飆漲8.5% 金價下跌

相關新聞

波灣原油斷供…油價衝90美元 卡達示警原油出口恐中斷好幾周

中東衝突持續擴大，荷莫茲海峽幾乎陷入癱瘓，在原油難以運出去的情況下，據傳儲油空間耗盡使科威特開始減產，國際油價6日盤中大漲，布蘭特突破每桶90美元。儘管美中都正設法平制油價、緩解能源供應緊張，但卡達警告這場危機可能迫使波斯灣能源出口中斷好幾周，使國際油價衝上每桶150美元。

2月全球糧食價格反彈

根據聯合國糧農組織（FAO）6日公布的數據，全球糧食價格連續五個月下跌後2月反彈，穀物、肉類和大多數植物油價格上漲，抵銷起司和糖價格下跌的影響。

ASIC 大廠邁威爾財測驚喜

美國ASIC大廠邁威爾科技（Marvell Technology）上季營收與本季財測都優於預期，資料中心事業訂單正以「創紀錄的腳步」成長，並且上調全年營收預測，還預估明年度營收將逼近150億美元，都帶給華爾街驚喜，激勵股價6日早盤大漲逾16%。

美就業爆冷 失業率升至4.4% 下周降息可能性不能完全排除

美國公布2月就業報告超弱，非農業就業人數劇減9.2萬人，去年12月及今年元月就業也下修，失業率上升，勞動參與率更大幅下降。元月零售銷售也減少，顯示今年來經濟動能減弱。美股早盤下跌，美債殖利率及美元匯率走低。

伊朗戰爭掀賣壓…美股美元美債該買或賣？ 美銀策略師建議盯這3個數字

美銀首席投資策略師哈奈特表示，油價若漲破每桶90美元、美元指數若升破100，就該反手賣出，而美國長期公債殖利率一旦躍上5%，便是買進時機。

美股早盤／停滯性通膨恐慌升溫！道瓊下殺近900點 台積電ADR跌逾3%

國際油價大漲，加上美國2月就業人口意外減少，推升美國可能陷入停滯性通膨的憂慮，美國股市6日早盤應聲下挫，三大指數都跌逾1%，道瓊工業指數下滑近900點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。