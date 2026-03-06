聽新聞
伊朗戰爭掀賣壓 美股美元美債該買或賣？美銀策略師建議盯這3個數字

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
受油價暴漲和美國就業數據不如預期打擊，美股三大指數6日早盤重挫。法新社
美銀首席投資策略師哈奈特表示，油價若漲破每桶90美元、美元指數若升破100，就該反手賣出，而美國長期公債殖利率一旦躍上5%，便是買進時機。

哈奈特形容，這有如當前交易框架的「三根支柱」，可協助投資人安度當前的地緣政治動盪。

值得注意的是，油價、美元和美國長債殖利率6日都接近上述目標。布蘭特原油期貨合約價盤旋在每桶90美元之上，美元指數升上99，美國30年期公債殖利率衝上4.79%。

哈奈特解釋，基於政治理由，3月可望見到伊朗戰爭緊張情勢降溫。他指出，美國民眾對川普經濟施政和當前通膨情況的滿意度分別降到40%和36%，由此推論，白宮不會希望戰事拖長刺激油價飆漲。隨著原油價格暴漲，美國汽油價格已躍升15%。

倘若戰爭速戰速決，投資人風險胃納可望在3月觸底，屆時通膨受惠股將表態，例如商品類股、國際股，以及新興市場。

不過，哈奈特強調，上述建議的前提是：戰爭必須可控且歷時短暫。假如伊朗升高衝突，戰火蔓延至中東全區，迫使油價漲破每桶100美元，那麼一場「石油震撼」將襲擊全球，情況就另當別論。

伊朗戰爭掀賣壓 可指望TACO救市？小摩前主管：川普也無能為力

美戰略儲油剩20天用量！油價漲到多少會傷經濟？關鍵數字曝光

美國西德州原油飆漲8.5% 金價下跌

美股三大股指收跌 中東戰事推高油價加劇通膨擔憂 持續衝擊風險偏好

伊朗戰爭點燃漲勢！中東這國傳開始減產 國際油價應聲漲破90美元

國際油價6日盤中漲破每桶90美元，延續伊朗戰爭點燃的漲勢，原因是科威特據傳已開始削減石油產量。

中東戰火蔓延…亞洲經濟體面臨能源震撼 專家：台灣屬「恐怖」級

亞洲各大製造業經濟體擔憂中東戰爭拖長，將阻礙能源供應，並傷害經濟，正急於確保新的石油及天然氣來源，增加庫存，並設法在能源嚴重短缺能獲得供應。

富貴險中求？想買便宜點的黃金 或許可以考慮去杜拜

中東戰火導致金價大漲，但也是同樣的因素導致有人願意降價出售黃金。彭博資訊報導，由於航班停飛，供應商無法將黃金運出杜拜這個重要的黃金交易中心，因此當地有人以大幅折扣價出售這個貴金屬。

美國2月就業超弱 本月降息的可能性不致完全排除

美國公布2月就業報告超弱，非農業就業人數劇減9萬2千人，去年12月及今年元月就業也下修，失業率上升，勞動參與率更大幅下降。由於目前聯準會（Fed）最重視就業市場，因此2月就業疲軟可能使下周Fed有機會降息。

印尼、印度科技重鎮也出手 未滿16歲禁用社群媒體

亞洲兩大社群媒體市場也加入更多國家的行列，禁止未滿16歲的青少年使用社群媒體。

