伊朗戰爭掀賣壓 美股美元美債該買或賣？美銀策略師建議盯這3個數字

美銀首席投資策略師哈奈特表示，油價若漲破每桶90美元、美元指數若升破100，就該反手賣出，而美國長期公債殖利率一旦躍上5%，便是買進時機。

哈奈特形容，這有如當前交易框架的「三根支柱」，可協助投資人安度當前的地緣政治動盪。

值得注意的是，油價、美元和美國長債殖利率6日都接近上述目標。布蘭特原油期貨合約價盤旋在每桶90美元之上，美元指數升上99，美國30年期公債殖利率衝上4.79%。

哈奈特解釋，基於政治理由，3月可望見到伊朗戰爭緊張情勢降溫。他指出，美國民眾對川普經濟施政和當前通膨情況的滿意度分別降到40%和36%，由此推論，白宮不會希望戰事拖長刺激油價飆漲。隨著原油價格暴漲，美國汽油價格已躍升15%。

倘若戰爭速戰速決，投資人風險胃納可望在3月觸底，屆時通膨受惠股將表態，例如商品類股、國際股，以及新興市場。

不過，哈奈特強調，上述建議的前提是：戰爭必須可控且歷時短暫。假如伊朗升高衝突，戰火蔓延至中東全區，迫使油價漲破每桶100美元，那麼一場「石油震撼」將襲擊全球，情況就另當別論。