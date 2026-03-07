好市多上季財報優於預期

在銷售持續成長帶動下，美國會員制量販零售商好市多（Costco）上季獲利優於預期。

好市多表示，如果領到美國最高法院推翻總統川普緊急關稅產生的退款，將降價以回饋會員。

好市多5日公布，在涵蓋年終假期購物季的2月15日止年度第2季，剔除汽油的同店銷售比一年前成長6.7%，增幅大於分析師預估的5.88%；淨利增加近14%至20.4億美元，排除部分項目的每股盈餘（EPS）為4.58美元，比市場預估平均值高出3美分。好市多上季會費總收入為13.6億美元，也超越預期。

好市多是去年就關稅對川普政府提起訴訟的企業之一，美國最高法院已推翻這些關稅，但川普矢言將祭出新措施。

好市多執行長維克里斯（Ron Vachris）在財報電話會議上表示，目前還不清楚企業是否或何時會領到退稅，但強調如果領到退款， 好市多打算降價和提供顧客更佳價值。

維克里斯也透露，好市多已採取數項管控關稅對訂價影響的措施，例如調整一些產品原產國、整合全球採購及擁抱自家科克蘭（Kirkland Signature）品牌。維克里斯指出，在替代全球關稅取代已推翻的國際緊急經濟權力法（IEEPA）關稅之際，這些措施將給予好市多優勢。