Anthropic 喊告美國防部

人工智慧（AI）新創公司Anthropic正式被美國國防部列為供應鏈風險業者後，誓言提出法律挑戰。Anthropic執行長阿莫戴5日表示，國防部官員於4日通知該公司被列為供應鏈風險業者，「我們不認為這在法律上站得住腳，除了在法院提出挑戰之外別無選擇」。

Anthropic是首家被公開列為供應鏈風險的美企，這項認定通常用於外國對手。該標籤將要求國防供應商與承包商在與五角大廈合作時，證明未使用Anthropic模型。

此舉恐危及Anthropic與五角大廈的2億美元合約，也可能阻止該公司與其他企業在國防項目上合作，並對洛克希德馬丁（Lockheed Martin）、亞馬遜和Google在內的合作夥伴和投資人產生深遠影響。Anthropic去年7月與國防部簽署合約，成為首家將其模型整合到機密網路任務流程的AI實驗室。

儘管Anthropic仍計劃對國防部的行動提出挑戰，阿莫戴表示，當局援引的法律條文適用範圍相當狹窄，不會影響該公司與特定五角大廈合約無關的其他業務。