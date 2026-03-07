甲骨文計劃裁員數千人

雲端基礎建設巨頭甲骨文（Oracle）正計劃裁員數千人，以試圖減緩重金擴張人工智慧（AI）資料中心布局，所帶來的現金壓力。

彭博資訊引述知情人士報導，這次的裁員行動將影響甲骨文各大部門，可能最快本月開始實施，並將鎖定一些預料在推行AI後，人力需求隨之減少的職位。消息人士表示，這項人力精簡計畫仍在進行中，可能會有變動。

在董事長艾里森的率領下，甲骨文正展開歷史性的資料中心建設潮，以滿足OpenAI等客戶的AI算力需求。向來以資料庫軟體聞名的甲骨文，過去數年聚焦於AI，壯大其雲端運算部門，力圖成為亞馬遜、微軟等業界領先對手的有力競爭者。

根據彭博彙編資料，華爾街預期甲骨文雲端運算部門的支出，將在未來數年使其現金流轉負，要到2030年才能收到投資成效。該公司2月說，今年將透過發債與股權出售來籌措多達500億美元。

消息人士透露，這次的裁員範圍，將比尋常的分批裁員更廣泛；甲骨文本周也對內宣布，將檢視許多雲端部門招募的職缺，等同於實質放緩或凍結人員招聘。甲骨文拒絕回覆彭博資訊的置評請求。該公司截至2025年5月，在全球聘僱大約16.2萬名員工。

甲骨文力拚成為AI雲端供應商，起初受到投資人青睞，激勵該公司股票在2024年累計跳漲61%，去年也漲20%。

然而，隨著雲端建設成本增加，市場的觀感出現變化，股價從2025年9月波段高點迄今已重摔53%。

AI高昂的前期成本，已在科技業掀起成本削減潮，反映業者正試圖平衡收支。微軟在提高資料中心與AI軟體研發支出之際，去年已裁減約1.5萬人。上周Block也宣布裁撤近半人力，共同創辦人多爾西（Jack Dorsey）表示，這與AI提升營運效率有關。