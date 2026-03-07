OpenAI 新模型 AI 代理神器

科技新聞網站The Verge報導，OpenAI推出最新版人工智慧（AI）模型「GPT-5.4」，號稱將更先進的推理、編碼功能，與試算表、文件、簡報等專業功能結合。這也是這家AI新創公司第一款具備原生電腦使用能力的AI模型，意味能代替使用者操作電腦，並且跨越不同應用程式完成任務。

報導指出，這項新模型是朝代理人（agent）AI的未來邁前一步。AI公司正紛紛朝這個方向邁進，目標是建立一個網路，由AI驅動的代理人在背景操作，無需脫離軟體環境，即可在線上完成複雜任務。

OpenAI將把GPT-5.4導入自家的應用程式介面（API）以及AI驅動的編碼工具「Codex」。與此同時，OpenAI新推出的推論模型，即「GPT-5.4 Thinking」，也將引進ChatGPT。OpenAI表示，GPT-5.4可為電腦作業程式編碼，也能回應螢幕截圖發出鍵盤和滑鼠指令。使用網頁瀏覽器時，GPT-5.4效能也見改良，呼叫工具和API協助完成任務的精確度和效率也提升。

回應需要多方蒐集資訊的問題時，新版模型的執行效能也更強。OpenAI表示，此模型「能夠更持續不輟地多方搜尋，找出關聯性最強的來源，對『大海撈針』式的問題尤其有幫助，而且還能整合成一個清楚、推論周延的答案。」OpenAI宣稱，GPT-5.4是該公司「目前為止最符合事實的模型」，與GPT-5.2版本比，事實謬誤情況降低33%。

在ChatGPT之內，GPT-5.4 Thinking針對較複雜的提問將提供工作列表，並且在回應期間允許使用者微調或改變要求。OpenAI說：「這讓你更容易把模型導向你確切想要的結果，不用重來一遍，或額外再問好幾回。」如今ChatGPT網頁版和Android版都支援這項功能，支援iOS應用程式的版本也「很快」就會推出。

GPT-5.4已導入ChatGPT、Codex和API，GPT-5.4 Thinking模型也對Plus、Team和Pro用戶推出。此外，「可將複雜任務執行效能最大化」的GPT-5.4 Pro模型，以及支援ChatGPT企業版和教育版（Edu）用戶的模型，也已引進API。

另外，彭博資訊報導，知情人士說，軟銀集團正尋求貸款多達400億美元，協助支應軟銀對OpenAI的投資。