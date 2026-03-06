美股早盤／停滯性通膨恐慌升溫！道瓊下殺近900點 台積電ADR跌逾3%

國際油價大漲，加上美國2月就業人口意外減少，推升美國可能陷入停滯性通膨的憂慮，美國股市6日早盤應聲下挫，三大指數都跌逾1%，道瓊工業指數下滑近900點。

道瓊指數6日早盤跌879.09點或1.83%，報47,075.65點，標普500指數跌1.62%至6,719.9點，那斯達克綜合指數跌至22,363.93點，跌幅為1.69%；追蹤30檔晶片股的費城半導體指數重挫2.4%，台積電ADR挫跌逾3%。

美國2月非農就業人口減少9.2萬人，遠不如經濟學家預估的增加5萬人，1月數據也下修為增加12.6萬人；2月失業率為4.4%，高於1月的4.3%。在美國聯準會（Fed）評估維持利率不變多久之際，這項數據可能讓Fed重新聚焦於就業市場。

決策官員近來一直較關注通膨，甚至在美國和以色列對伊朗開戰引發物價憂慮前就已如此。受科威特據傳已開始削減石油產量影響，布蘭特原油期貨價格6日盤中大漲5.7%，報每桶90.25美元，站上每桶90美元關卡，紐約西德州原油期勁揚逾8%。