富貴險中求？想買便宜點的黃金 或許可以考慮去杜拜

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
由於航班停飛，供應商無法將黃金運出杜拜，因此當地有人不惜以大幅折扣價出售黃金。 路透
中東戰火導致金價大漲，但也是同樣的因素導致有人願意降價出售黃金。彭博資訊報導，由於航班停飛，供應商無法將黃金運出杜拜這個重要的黃金交易中心，因此當地有人以大幅折扣價出售這個貴金屬。

報導指出，知情人士指出，許多買家已暫停下單，不願支付異常高的運費和保險費，也無法保證及時交貨。因此，與其無限期地支付倉儲和融資費用，貿易商提出比倫敦全球基準金價折扣高達每英兩30美元的價格出售。

黃金現貨6日在紐約早盤上漲0.4%，報每英兩5,104.2美元。

他們表示，儘管本周中開始有一些金條被裝上從杜拜起飛的航班，但目前仍有許多貨物滯留當地。

阿聯，尤其是杜拜，是重要的貴金屬冶煉和出口中心，是銷往亞洲各地以及瑞士、英國和多個非洲國家貴金屬運輸的通道。

印度最大黃金交易商之一Augmont的研究主管Renisha Chainani表示：「多批貨物運輸延誤或滯留，導致印度實物黃金供應短期相當吃緊。」

美伊開戰 黃金 杜拜

