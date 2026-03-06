聽新聞
0:00 / 0:00
富貴險中求？想買便宜點的黃金 或許可以考慮去杜拜
中東戰火導致金價大漲，但也是同樣的因素導致有人願意降價出售黃金。彭博資訊報導，由於航班停飛，供應商無法將黃金運出杜拜這個重要的黃金交易中心，因此當地有人以大幅折扣價出售這個貴金屬。
報導指出，知情人士指出，許多買家已暫停下單，不願支付異常高的運費和保險費，也無法保證及時交貨。因此，與其無限期地支付倉儲和融資費用，貿易商提出比倫敦全球基準金價折扣高達每英兩30美元的價格出售。
黃金現貨6日在紐約早盤上漲0.4%，報每英兩5,104.2美元。
他們表示，儘管本周中開始有一些金條被裝上從杜拜起飛的航班，但目前仍有許多貨物滯留當地。
阿聯，尤其是杜拜，是重要的貴金屬冶煉和出口中心，是銷往亞洲各地以及瑞士、英國和多個非洲國家貴金屬運輸的通道。
印度最大黃金交易商之一Augmont的研究主管Renisha Chainani表示：「多批貨物運輸延誤或滯留，導致印度實物黃金供應短期相當吃緊。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。