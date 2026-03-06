快訊

伊朗戰爭點燃漲勢！中東這國傳開始減產 國際油價應聲漲破90美元

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
國際油價6日盤中漲破每桶90美元。美聯社
國際油價6日盤中漲破每桶90美元。美聯社

國際油價6日盤中漲破每桶90美元，延續伊朗戰爭點燃的漲勢，原因是科威特據傳已開始削減石油產量。

布蘭特原油期貨價格6日盤中大漲5.7%，報每桶90.25美元；紐約西德州原油期貨上揚至每桶87.79美元，漲幅超過8%。

美國媒體報導，由於儲存待售原油空間所剩無幾，科威特部分油田已開始削減石油產量。報導引述消息人士說法指出，科威特正討論進一步限制生產與精煉能力，縮限至僅足以滿足國內需求的水準，該國預計數天內將就這些較廣泛減產措施做出決定。

