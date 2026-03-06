伊朗戰爭點燃漲勢！中東這國傳開始減產 國際油價應聲漲破90美元

中東戰火導致金價大漲，但也是同樣的因素導致有人願意降價出售黃金。彭博資訊報導，由於航班停飛，供應商無法將黃金運出杜拜這個重要的黃金交易中心，因此當地有人以大幅折扣價出售這個貴金屬。

2026-03-06 22:31