中東戰火蔓延…亞洲經濟體面臨能源震撼 專家：台灣屬「恐怖」級

亞洲各大製造業經濟體擔憂中東戰爭拖長，將阻礙能源供應，並傷害經濟，正急於確保新的石油及天然氣來源，增加庫存，並設法在能源嚴重短缺能獲得供應。

亞洲各國都高度依賴波斯灣區的石油與天然氣，但目前荷莫茲海峽的油、氣運務已接近停頓。儘管本周油、氣價格大漲，雖引發通膨憂慮，但各國官員愈來愈擔憂的是實體油、氣供給可能出現震撼性的短缺。法國外貿銀行亞太區首席經濟學者加西亞-埃雷羅形容，台灣、南韓及泰國的情況屬於「恐怖」級。

台灣政府已於3日宣布與日本及南韓協商互助架構計畫，在天然氣供給嚴重短缺時能有緩衝空間。風險控制顧問公司中國與北亞區分析主管吉爾霍姆表示，「這些是全世界主要經濟體主最依賴能源進口者。情況非常嚴峻，來得非常快速」。

台灣逾90%的化石能源都仰賴進口，而中東戰爭使政府更迫切需要分散液化天然氣（LNG）與石油供源。政府表示，LNG供給能夠撐到3月底，希望能從美國及澳洲買入LNG，並在現貨市場增加購買量。

日本政府已成立特別辦公室，負責管理能源供給事宜，由經濟產業大臣赤澤亮正主持；他表示，辦公室將「在緊迫意識下」工作；「我們將使盡渾身解數，以確保日本能源供給穩定，並全力因應情況，將人民生活與經濟活動所受的衝擊降到最低。赤澤表示，日本石油存量可供254天使用。

南韓政府表示，將啟動緊急能源方案，以控管供給干擾。包括將透過貸款及信用保證，對業者採購其他地區能源提供融資，且可能釋出戰略庫存。南韓70%的原油及20%的LNG進口量都來自中東，官員5日已與能源業界主管會談，檢視船運情況、油輪航線及中東以外地區的供源。政府也警告煉油業者不得提高能源的消費價格。

至於中國大陸，當局已下令各大煉油業暫停大部分石油及天然氣產品出口，例外項目包括飛機與貨輪用油，以及運往香港及澳門的油品。瑞斯塔德能源顧問公司油市分析師指出，中國停止出口可能使內地煉油業從下周起減少煉油量，以支持能源安全，中國將「聚焦於國內燃料供應，並防止原油庫存迅速下降」。分析師也預期中國將轉向俄羅斯採購，以緩衝中東供源短缺的衝擊，並考慮釋出戰略庫存。

印度石油部長辛哈則表示，印度「原油及主要石油產品的庫存情況良好」，能因應「中東戰爭引發的短期干擾」。分析師則相信印度將不得不重新採購俄羅斯石油，美國5日已允許印度煉油業者購買俄油30天。

東南亞方面，泰國、新加坡及菲律賓也同樣擔憂能源供給，印尼則增購美國原油。能源部長表示，安全存量約可供應23天，並開始新建新的貯油設施以增加庫存；但印尼即將進人宰牲節假期，使石油供給更為緊張。

LNG出口國澳洲是最大受益者，但也面臨國內運輸用燃料供給吃緊壓力。氣候能源金融智庫主任巴克利指出，年初時澳洲只有25天的柴油及29天的汽油供應量，「我們對情勢其實並沒有緩衝能力」。