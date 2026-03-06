伊朗戰爭掀賣壓 可指望TACO救市？小摩前主管：川普也無能為力

美國總統川普政策髮夾彎，之前總是讓華爾街止跌回升。但摩根大通前量化分析主管警告，這回美伊戰爭掀起的市場賣壓，無法靠「川普總是畏縮」（TACO）交易止血。

Business Insider報導，前摩根大通量化分析主管柯拉諾維奇5日推文說：「TACO只有在川普自己能立刻做決定時才適用，比如說關稅要訂在50%或0%。戰爭走到這一步，川普能做的極有限。許多過程非他能掌控。全球能源基礎設施受損不可逆，也不能發推文任命新的伊朗總統。」

油價5日大漲，美股則重挫，反映市場對中東戰事拖長的顧慮。

高盛以戰爭擾亂石油供應為由調高油價預測，並警告漲到每桶80美元左右將開始打擊全球經濟、推升通膨，並拖慢成長。