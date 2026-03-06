快訊

經典賽Live／5局上張峻瑋投三上三下 日本13：0中華確定至少打進第6局

全數符合預期…台灣50新成分股出爐 華邦電、鴻勁等五檔都入列

打無聲電話騷擾？羅智強告柯建銘求償100萬 法院判「免賠」理由曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

伊朗戰爭掀賣壓 可指望TACO救市？小摩前主管：川普也無能為力

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
摩根大通前量化分析主管警告，這回美伊戰爭掀起的賣壓不再能靠「川普總是畏縮」（TACO）止血。路透
摩根大通前量化分析主管警告，這回美伊戰爭掀起的賣壓不再能靠「川普總是畏縮」（TACO）止血。路透

美國總統川普政策髮夾彎，之前總是讓華爾街止跌回升。但摩根大通前量化分析主管警告，這回美伊戰爭掀起的市場賣壓，無法靠「川普總是畏縮」（TACO）交易止血。

Business Insider報導，前摩根大通量化分析主管柯拉諾維奇5日推文說：「TACO只有在川普自己能立刻做決定時才適用，比如說關稅要訂在50%或0%。戰爭走到這一步，川普能做的極有限。許多過程非他能掌控。全球能源基礎設施受損不可逆，也不能發推文任命新的伊朗總統。」

油價5日大漲，美股則重挫，反映市場對中東戰事拖長的顧慮。

高盛以戰爭擾亂石油供應為由調高油價預測，並警告漲到每桶80美元左右將開始打擊全球經濟、推升通膨，並拖慢成長。

華爾街 高盛 TACO 川普 伊朗 美股 美國 小摩 戰爭 石油

延伸閱讀

整理包／伊朗戰火震撼全球 目前發展、產業影響、後續情境一次看

美將破天荒入油市交易？川普政府評估控制油價的各種選項

美伊戰事相對短暫…專家示警若持續「能源市場恐大亂」 顛覆供應鏈、推升通膨

相關新聞

伊朗戰爭掀賣壓 可指望TACO救市？小摩前主管：川普也無能為力

美國總統川普政策髮夾彎，之前總是讓華爾街止跌回升。但摩根大通前量化分析主管警告，這回美伊戰爭掀起的市場賣壓，無法靠「川普總是畏縮」（TACO）交易止血。

美伊開戰影響中東重硫燃料油出口 衝擊亞洲海運費用

隨著美國與伊朗爆發戰爭，通過荷莫茲海峽的中東重硫燃料油出貨受限，這類海運用油對亞洲供應恐短缺，造成新加坡等主要加油港油價...

中東戰火衝擊…新加坡船用燃油漲4成 貿易商為供應告急苦惱

中東燃油供應量短缺，影響船舶動力用燃料供應。新加坡為全球最大船舶加油樞紐之一，運抵新加坡的高硫船用燃料油自中東戰事以來價...

中東戰火未歇…亞股走勢分歧 分析師：斷言股市觸底還太早

中東戰火至今未見平息跡象，亞洲股市今天走勢分歧。儘管美國政府設法緩解供應疑慮，飆漲的國際油價稍獲喘息，但市場投資人對地緣...

卡達：波灣能源出口國將在幾周內停產 油價將飆到每桶150美元

卡達能源部長卡比（Saad al-Kaabi）6日預測，波斯灣區所有能源出口國將在幾周內停產，並將油價推升到每桶150美元，中東可能「削弱全世界經濟」。

波灣國家避險光環蒙陰影 杜拜慘遭池魚之殃…富豪「錢」進星港

杜拜無辜遭美伊戰火波及後，在當地度假洽公的「好野人」們不惜砸重金瘋搶機票離開的畫面，令人印象深刻，但離開的不只是他們的人，還有他們的財富。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。