美伊開戰影響中東重硫燃料油出口 衝擊亞洲海運費用

隨著美國與伊朗爆發戰爭，通過荷莫茲海峽的中東重硫燃料油出貨受限，這類海運用油對亞洲供應恐短缺，造成新加坡等主要加油港油價攀升，船東成本增加，進而轉嫁給貨運業者。

路透社報導，由於市場預期燃料油供應將越來越吃緊，引發本週價格大漲，特別是通常來自中東的高硫燃料油。

根據全球大宗商品商情供應商Kpler的資料，正常情況下，每月通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）出口的燃料油約為370萬公噸，其中平均120萬公噸運往亞洲，相當於約每日24萬6000桶，這當中約有7成最終流向東南亞。

不過，從Kpler對船舶活動的分析資料來看，目前相關運量已比上週少了約90%。

Kpler的煉油與供應模型首席分析師利托立亞（Sumit Ritolia）表示：「當有如此大比例的全球高硫燃料油運輸仰賴單一咽喉要路，即便只是部分中斷，也能很快造成供應吃緊及海運油價波動更大。」

自從開戰以來，世界最大加油港新加坡的高硫船用燃料油價格已大漲逾40%，低硫燃料油價格也勁揚3成多。

交易商指出，儘管他們可向西方煉油廠取得一些高硫燃料油，但運費高昂，若要符合經濟效益極具挑戰性。

1名新加坡交易商透露：「大家都正在為3月下半月尋找供油。油輪運費太高，運往新加坡套利的大門已關閉。」

根據交易商說法，可能的供應來源包括美國和墨西哥，但量不夠；另個可能來源是委內瑞拉，但這部分供應今年以來仍都留在西方。

另有1名交易商提到，當然還有俄羅斯。不過受到俄烏戰爭影響，俄國供油遭到制裁，因此「但對某些買家來說，這些貨源依舊敏感」。

除此之外，伊朗本身也供應燃料油，雖長期受到制裁，但中國持續購買。然而在最近衝突爆發後，這部分出貨已中止。

顧問公司FGE NexantECA指出，一旦來自伊朗的高硫燃料油供應減少，將促使中國的獨立瀝青製造商擴大採購俄羅斯的直餾燃料油，進而造成新加坡海峽可取得的貨源受限。