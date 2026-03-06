卡達：波灣能源出口國將在幾周內停產 油價將飆到每桶150美元

快訊

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
卡達能源部長卡比（Saad al-Kaabi）6日預測，波斯灣區所有能源出口國將在幾周內停產，並將油價推升到每桶150美元，中東可能「削弱全世界經濟」。

卡比告訴金融時報（FT），即使戰爭立刻結束，卡達也要「好幾周到數月」的時間，液化天然氣（LNG）才能恢復到交貨的正常周期。

卡比對歐洲天然氣出口雖不多，但卡比表示歐陸仍將非常痛苦，因為亞洲買家將買光市場上所有能買到的天然氣，且其他波斯灣國家將發現自己無法達到合約所訂的供氣量。

卡達這個全球第二大LNG生產國本周Ras Laffan廠遭受軍事攻擊後，公司已停止液化天然氣（LNG）及相關產品因「不可抗力」的生產。卡比表示，「如果戰爭持續，我們預料目前尚未宣布不可抗力的國家，將在未來幾天跟進。波灣區所有出口國必須這麼做，否則到某一時點他們將因違約而要負責」。

他並指出，「這將削弱世界經濟。如果戰爭持續數周，全球GDP成長將受衝擊，人人面臨的能源價格都將上漲，一些產品將會短缺，並發生連鎖效應」。

