杜拜遭伊朗戰火池魚之殃...富豪「錢」進星港

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
這張由Planet Labs PBC提供的衛星照片顯示，杜拜某處3月2日遭伊朗襲擊後冒出陣陣濃煙，畫面震驚全世界。 法新社
杜拜無辜遭美伊戰火波及後，在當地度假洽公的「好野人」們不惜砸重金瘋搶機票離開的畫面，令人印象深刻，但離開的不只是他們的人，還有他們的財富。

路透報導，顧問和律師指出，由於美國和以色列對伊朗的戰爭，讓波灣國家的避險光環蒙上陰影，並給投資人帶來困擾，不少亞洲富豪正在洽詢或採取措施，將他們在杜拜的資產轉移到新加坡和香港等其他亞洲金融中心

富豪們向來會進行分散投資，根據稅收、監管、隱私和營運等問題，選擇投資地點。杜拜提供的種種優惠政策，使其近年來逐漸崛起，成為亞洲企業家和富豪家族首選的財富中心。 

此外，隨著房地產和基礎設施建設的蓬勃發展，波灣地區也已成為一大投資目的地。根據阿聯中央銀行的數據，阿聯的銀行和金融部門總資產已超過1.48兆美元)。 

但杜拜和阿布達比在此次中東衝突中也未能倖免，阿聯的聲譽開始受到質疑。

新加坡私人財富律師Ryan Lin告訴路透，他的20位杜拜客戶中，本周有六、七位與他聯繫，每位客戶平均持有5,000萬美元的資產，其中三位客戶計劃立即將資產轉移到新加坡。

全球企業和基金服務提供商Anderson Global的負責人Iris Xu也說，本周有10到20個家族辦公室前來詢問。他們擔心衝突持續下去，因此想把資產從中東轉移回新加坡。 

她說，杜拜一直是以稅收優惠為目的，「但現在我認為稅收優惠可能不是大家最優先考慮的問題」。 

新加坡一位不願透露姓名的財富管理顧問說，「即使明天衝突就結束，來回飛行也將是一個挑戰。這是信心問題」。 

當然，並非所有財管經理人都認為這場衝突會促使資本立即外逃。杜拜財管集團WRISE Private Middle East的執行長Dhruba Jyoti Sengupta說，該公司沒有看到 「嚴重的資本外逃討論」，「大家都是成熟的國際投資人，已經在世界各地進行了多元化投資，但對阿聯的增長故事......投資頗深」。

阿聯央行總裁Khaled Mohamed Balama於5日表示，當地的銀行和金融部門韌性很強大且穩定，有能力駕馭地區發展，他還補充說，銀行、金融公司和保險公司都正常營運，沒有受到干擾。  

GrandWay Family Office的共同創辦人Jeremy Lim認為，只要阿聯不直接捲入衝突，伊朗也不會進一步升級局勢，「阿聯......直接捲入衝突中的某一方，才會對企業造成真正的破壞」。

