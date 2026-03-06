快訊

「這群人」持有全球16%黃金 是金價猛漲最大贏家

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
瑞士寶盛報告指出，印度女性成為黃金大漲的最大贏家。路透
瑞士寶盛集團（Julius Bear）的報告指出，金價飆漲確實嘉惠持有這種貴金屬的大戶，包括央行、資產管理機構、以及實體黃金持有人，但有一群人也受惠尤深：女性，特別是印度女性。

為慶祝國際婦女節，寶盛亞洲股票研究分析師蔡仁愛，發布一份研究報告「女性與財富—黃金歷久不衰的魅力」。

蔡仁愛指出，對印度女性而言，積累黃金是延續數百年的跨世代傳統。整體來看，印度女性估計持有全球約16%的黃金儲備，且隨著金價上漲，其財富也同步大幅增加。

不過，黃金的吸引力並不侷限於特定文化。

蔡仁愛指出，英國皇家鑄幣廠（Royal Mint）表示，透過該機構投資黃金的女性占比，在2018年至2024成長兩倍至26%，與此同時，被稱為「中國大媽」的中年女性投資人，也在金條與金幣市場大量買進，並推升價格，她們約占這類產品購買量的三分之一。

寶盛外匯與貴金屬交易主管爾文（Christopher Irwin）表示：「黃金對女性投資人特別具有吸引力，因為它在市場不確定時期能提供穩定性、資產分散以及保值功能，而這些特質與許多女性通常偏好的較為保守投資風格相當契合。」

蔡仁愛也指出，黃金具備實體資產的特性，「對保守型投資人特別有吸引力，尤其是尋求真實且可控資產所有權的高淨值人士」。

展望未來，蔡仁愛認為，隨著社會、經濟與人口結構變化，全球將有更多財富落入女性手中，女性也將更積極管理資產，並依據自身需求與價值觀重新塑造投資目標。

