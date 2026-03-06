中東戰火衝擊…新加坡船用燃油漲4成 貿易商為供應告急苦惱

快訊

中央社／ 新加坡6日專電
新加坡為全球最大船舶加油樞紐之一，運抵新加坡的高硫船用燃料油自中東戰事以來價格上漲超過40%，亞洲燃油貿易商正為供應告急而苦惱。 路透社資料照
中東燃油供應量短缺，影響船舶動力用燃料供應。新加坡為全球最大船舶加油樞紐之一，運抵新加坡的高硫船用燃料油自中東戰事以來價格上漲超過40%，亞洲燃油貿易商正為供應告急而苦惱。

全球約1/5的原油運輸行經荷莫茲海峽。自美國與以色列2月28日聯手對伊朗展開大規模空襲以來，原油與天然氣價格上漲。

路透社今天報導，中東燃油供應量的短缺將影響船舶動力用燃料的供應，而新加坡等主要船用燃料港口的價格在未來幾週預計將進一步上漲，增加船東的加油成本。這些成本上升將轉嫁到貨運公司的運輸費用上。

報導指出，自戰事爆發以來運抵新加坡的高硫船用燃料油價格上漲超過40%。燃油交易商表示，部分高硫燃料油供應可能來自西方的煉油廠，然而由於超高的油輪運費，使得交易條件變得更糟。

貿易商說，可能的供應來源包括美國和墨西哥，但出口量不足；另一個貿易商表示，還有俄羅斯的燃油選項，「但對某些買家來說，這些油桶仍然具敏感性」。貿易商還說，儘管市場目前依靠新加坡岸上大量庫存以及船上存量應對，但這些存量在未來幾週將持續消耗。

另外，聯合早報報導，馬來西亞農業及糧食安全部長沙布（Mohamad Sabu）5日出席齋戒月相關活動時表示，中東衝突使該區域陷入動盪，在糧食方面，與馬來西亞糧食貿易有著密切關係的國家，包括印度、巴基斯坦、澳洲、紐西蘭、巴西、阿根廷及東協各國，因此短時間內預計不會對馬國的糧食安全造成衝擊。

至於油氣是否穩定，沙布表示，這場衝突將持續多久尚不清楚，若長久下去將會導致國際原油飆漲，進而衝擊進口商品的價格，若油價推向高點，便會對馬來西亞造成影響。

