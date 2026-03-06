快訊

中東衝突升級 馬士基「預防性」暫停兩條中東-歐亞貨櫃航線

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
中東衝突升級，全球航運二哥馬士基6日宣布暫停兩條連接中東與歐亞的貨櫃航線服務。美聯社
中東衝突升級，全球航運二哥馬士基6日宣布暫停兩條連接中東與歐亞的貨櫃航線服務。美聯社

全球航運二哥馬士基6日在致客戶通知中表示，由於中東與波斯灣地區安全風險升高，已暫停兩條貨櫃航線服務，包含連接遠東與中東的FM1服務，以及連接中東與歐洲的ME11服務。

馬士基表示，在「衝突升級」之際，「這個決定是一項『預防性措施』，旨在確保公司人員與船舶安全，同時對整體航運網絡運作的干擾降至最低」，而公司在此之前已完成風險評估。

馬士基也說，已暫停波斯灣地區當地的接駁服務，直到另行通知。此外，涵蓋中東至北歐航段的ME1航線服務，將取消停靠杜拜傑貝阿里（Jebel Ali）港。該港口向來是亞洲以外全球最繁忙的貨櫃港。

馬士基掌控全球約六分之一的貨櫃船隊，隨著伊朗戰事衝擊全球最大運輸樞紐之一的商業活動，該公司此前已暫停來自多個波斯灣與中東國家的訂艙。

航運市場追蹤業者Xeneta指出，這場危機已使147艘貨櫃船滯留波斯灣避險，引發港口壅塞與運價上升，相關衝擊正自亞洲蔓延至歐洲的全球供應鏈。

荷莫茲海峽幾近停航！24小時僅2艘貨船過境、未見油輪

隨著中東衝突升溫，荷莫茲海峽的船舶通行已幾乎停滯。這條攸關全球大宗商品運輸的重要航道，從石油到化肥，正受到嚴重干擾。

美戰略儲油剩20天用量！油價漲到多少會傷經濟？關鍵數字曝光

中東戰火推升國際油價，分析指出，美國戰略石油儲備（SPR）庫存偏低，使川普政府在平抑油價上的政策空間受限。不過，只要油價未飆破每桶125美元以上，美國整體經濟仍具備足夠韌性。

杜拜遭伊朗戰火池魚之殃...富豪「錢」進星港

杜拜無辜遭美伊戰火波及後，在當地度假洽公的「好野人」們不惜砸重金瘋搶機票離開的畫面，令人印象深刻，但離開的不只是他們的人，還有他們的財富。

「這群人」持有全球16%黃金 是金價猛漲最大贏家

瑞士寶盛集團（Julius Bear）的報告指出，金價飆漲確實嘉惠持有這種貴金屬的大戶，包括央行、資產管理機構、以及實體黃金持有人，但有一群人也受惠尤深：女性，特別是印度女性。

與印度貿易以美利益優先 美副國務卿：避免重蹈覆轍

美國副國務卿藍道（Christopher Landau）在印度「瑞辛納對話」中表示，在與印度的貿易協議中，美國會優先考慮...

