聽新聞
0:00 / 0:00
中東衝突升級 馬士基「預防性」暫停兩條中東-歐亞貨櫃航線
全球航運二哥馬士基6日在致客戶通知中表示，由於中東與波斯灣地區安全風險升高，已暫停兩條貨櫃航線服務，包含連接遠東與中東的FM1服務，以及連接中東與歐洲的ME11服務。
馬士基表示，在「衝突升級」之際，「這個決定是一項『預防性措施』，旨在確保公司人員與船舶安全，同時對整體航運網絡運作的干擾降至最低」，而公司在此之前已完成風險評估。
馬士基也說，已暫停波斯灣地區當地的接駁服務，直到另行通知。此外，涵蓋中東至北歐航段的ME1航線服務，將取消停靠杜拜傑貝阿里（Jebel Ali）港。該港口向來是亞洲以外全球最繁忙的貨櫃港。
馬士基掌控全球約六分之一的貨櫃船隊，隨著伊朗戰事衝擊全球最大運輸樞紐之一的商業活動，該公司此前已暫停來自多個波斯灣與中東國家的訂艙。
航運市場追蹤業者Xeneta指出，這場危機已使147艘貨櫃船滯留波斯灣避險，引發港口壅塞與運價上升，相關衝擊正自亞洲蔓延至歐洲的全球供應鏈。
