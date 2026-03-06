中東戰火未歇…亞股走勢分歧 分析師：斷言股市觸底還太早

中東戰火至今未見平息跡象，亞洲股市今天走勢分歧。儘管美國政府設法緩解供應疑慮，飆漲的國際油價稍獲喘息，但市場投資人對地緣政治的憂慮仍揮之不去。

自2月27日中東爆發衝突前夕以來，國際原油價格飆升約20%，引發新一波通膨疑慮，恐對全球經濟造成衝擊，進而重創全球股市。儘管股市本週一度出現反彈，但分析師警告，衝突持續時間越長，市場越難以吸收。

IG集團首席市場分析師波尚（Chris Beauchamp）指出：「現在斷言股市觸底還言之過早。」他認為除非戰爭儘快結束，否則在波動率居高不下的情況下，股市仍將持續承壓。

此外，伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）昨天警告，德黑蘭既不要求停戰，也不會與美國談判，顯示戰事恐演變為持久戰。

受華爾街股市最新賣壓影響，亞股今天普遍走軟。雪梨、威靈頓、台北、馬尼拉股市都收跌。日本、香港和上海和新加坡股市則收漲。

昨天強力反彈大漲逾9%的首爾股市，今天尾盤收復盤初失土，終場近乎持平作收。