加拿大撮合歐盟及CPTPP 專家：提防大陸排擠台灣

澳洲戰略專家雷頓向中央社指出，加拿大總理卡尼的中型國家合作願景包括撮合歐盟及CPTPP國家，這固然對澳洲有利，也可能讓台灣被納入一個超越中國或美國的龐大經貿戰略陣營，但中國也申請加入，須慎防中國排擠台灣。

加拿大總理卡尼近日訪問澳洲，推動中型國家合作倡議。對此，退役澳洲皇家空軍上校、現任澳洲葛瑞菲斯亞洲研究所（Griffith Asia Institute）客座研究員雷頓（Peter Layton）今天接受中央社電話訪問時提醒，卡尼所推動的中型國家合作願景不僅限於國防和外交領域，還包括經濟合作戰略。

雷頓指出，加拿大拉攏歐盟和CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）成員國，致力撮合雙方組成龐大經濟陣營。他說：「這將會是一個由大約40個國家和15億人口組成的陣營，就經濟規模而言，它將成為世界上資金最雄厚的貿易集團，它甚至比中國或美國還要龐大。」

雷頓解釋，正當美國走向保護主義的同時，卡尼卻是推動參與合作國家共享自由貿易；此消彼長之下，卡尼提出的願景對合作國家來說，在經濟上充滿利好因素。

他還指出，卡尼推動的大型經貿集團如果能成事，還可能納入更多國家，「隨著時間的推移，它有可能發展成為第二個世界貿易組織，進而成為設定全球經貿準則的最大貿易集團」。

雷頓相信，對於已經提出申請加入CPTPP的台灣來說，卡尼的倡議替台灣預留了龐大的潛在國際活動空間；不過，由於中國也申請加入CPTPP，這對CPTPP來說無疑是項難題。

他說：「CPTPP成員國目前仍在思考如何應付這情況，因為中國加入這個貿易集團的目的，多少是為了排擠台灣。」

雷頓擔心，CPTPP成員國對於如何應付中國的政治計算，仍然束手無策。雖然如此，雷頓認為卡尼撮合CPTPP和歐盟，始終是一項有遠見的計劃。

另外，雷頓指澳洲政府在接納卡尼中型國家合作倡議的同時，坎培拉當局亦務實地顧全與美國的盟友關係。

有關中型國家合作倡議引起國際輿論關注，緣於卡尼今年1月於世界經濟論壇（WEF）發表演說時，強調中型國家需要合作反制超級大國的侵略性行為。對此，美國總統川普（Donald Trump）表示不滿，要求卡尼必須記住「加拿大是靠美國才活得下去的」。

雷頓解釋，卡尼與川普交鋒的焦點集中於安全防衛議題，而坎培拉的務實之處在於，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）與卡尼所磋商的，除了防衛和外交，更著重全方位的經濟和社會合作議題，避開了加、美兩國的爭論焦點。

他補充，雖然澳、加目前著重全方位合作議題，但兩國也有推動防衛合作，例如兩國正磋商共用衛星通訊系統議題。

雷頓提醒，澳洲和加拿大剛好處於地球的兩端，他肯定共用衛星通訊系統對兩國防衛的重要性。

雷頓還提到，首批加拿大人將到澳洲受訓，學習操作澳洲建造的超視距雷達（over the horizon radar），加拿大亦將建造這種雷達，用於監控北極地區，「我們也將會把澳洲的雷達資訊傳輸到北美防空系統」。