【重磅快評】美國擬推AI晶片全球許可制 這是在防誰？

根據金融時報與彭博資訊報導，川普政府正考慮要求外國企業在購買輝達（Nvidia）與超微（AMD）高階AI晶片時，須取得美國政府批准，部分情況甚至需承諾投資美國本土AI基礎設施。這標誌著美國的策略已經從單純的「防堵中國」演變為「建立全球特許體系」。雖然表面上是針對全球出口，但其背後的邏輯恐與中國脫不了干係。

該草案由美國商務部提出，目前仍在跨部會審查階段。依目前報導曝光的內容是，美方將依企業購買晶片所代表的「總運算能力」建立分級審查制度，採購規模愈大，審查條件愈嚴格。顯然，美國政府意欲成為全球AI晶片供應的把關者，未來各國能否建設大型AI資料中心，在很大程度上將取決於美國商務部是否核發出口許可。另外，此舉還能利用輝達最新GB300繪圖處理器（GPU）出口換取美國本土投資，落實「讓美國再度偉大」。

在「算力即國力」的趨勢下，美方的動作不令人意外，對中國高階晶片發展更是步步進逼。從過去美方針對高階晶片「不准賣給中國」，到未來打算「買大額要美方點頭」，川普政府這項政策雖然名義上涵蓋全球，但對中國的打擊是深層的，採取的是「外圍封鎖」與「資源回流」的雙重戰術。

過去中國大陸的企業常透過中東或第三國轉手取得高階晶片。美國制定的新規定要求的「實地檢查」與「商業模式披露」，基本上斷絕了「海外代購」的灰色空間。同時，這項作法也可具有「AI朋友圈」的排他性色彩，美國要求盟友必須對美「對等投資」。根據川普政府去年與中東國家的協議，美國當時批准向阿聯企業G42與沙烏地阿拉伯AI公司Humain出口晶片，條件是兩國承諾投資美國AI基礎設施。當阿聯、沙烏地等國為了換取晶片而與美國深度捆綁，中國在這些地區的AI影響力就可能被壓縮。

另外，美方是從技術制高點上壓制。中國目前還在爭取輝達H200的出口條件，而美國已在規劃針對次世代GB300的全球管控，在戰術上刻意拉開差距。相比前代GB200，GB300代表更強的算力與更高的能耗，主要應用於高效能資料中心。美方管制GB300，等於可藉此掐住其他國家發展資料中心的咽喉。

但是一旦採取全球管制的作法，也會傷及對美國自家企業，可能面臨阻力。而且美國財政部長貝森特與中國國務院副總理何立峰，即將在近日舉行巴黎會談，討論川習會可能達成的貿易協議，美方若再祭出晶片管制等作法，將成為談判桌上的攻防重點。中國大陸手上仍握有稀土這項珍貴資源，美國太過針對中國，大陸當局勢必反制，且面對美國的圍堵作法，將迫使中國大陸加速並強化算力自主的決心。