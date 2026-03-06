與印度貿易以美利益優先 美副國務卿：避免重蹈覆轍

美國副國務卿藍道（Christopher Landau）在印度「瑞辛納對話」中表示，在與印度的貿易協議中，美國會優先考慮自身利益，避免犯下20年前與中國貿易協商時相同的錯誤。

印度「瑞辛納對話」（Raisina Dialogue）或稱「雷崗對話」，是新德里智庫「觀察研究基金會」（Observer Research Foundation，ORF）與印度外交部聯合主辦的旗艦型會議，期間探討的內容主要關注國際社會在地緣政治與地緣經濟上面臨的挑戰。

藍道5日晚間在瑞辛納對話發表演說時談到，美國在和印度談經濟合作時，將依循「美國優先」的原則，力求建立互利的夥伴關係，並稱美國從和中國的經濟合作中吸取了教訓，會用與之不同的方式來處理美國與印度的貿易關係。

藍道說：「印度應該明白，我們在看待印度（貿易）的問題上，不會再發生如20年前對中國犯下的錯誤。」但他也澄清，強調「美國優先」並不代表美國將在國際間孤立，印度等夥伴的合作對於實踐經濟和戰略目標是至關重要的。

藍道表示，美國將確保任何的貿易往來對美國人來說是公平的，「因為終究來說，我們必須對自己的人民負責，就像印度政府必須對其人民負責一樣」。

談到印度在全球日益漸長的重要性，藍道稱印度在經濟、地緣政治上的重要性正在崛起，他點出印度擁有龐大的人口和經濟潛力，「不可否認的，在許多面向上，這將是印度崛起的世紀」。

瑞辛納對話被認為是印度版「玉山論壇」，5日到7日於新德里進行，今年是第11年舉辦。印度總理莫迪（Narendra Modi）5日為瑞辛納對話揭開序幕，作為主賓的芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）也在開幕式發表演說。

美國和印度上個月敲定臨時貿易協議框架，美方把對印度課徵的對等關稅從25%降到18%，並把因為印度採購俄羅斯石油而加徵的25%懲罰性關稅取消。

根據印度外交部提供的資料，今年參加瑞辛納對話的包括110個國家或地區的2700多名代表，涵蓋現任部長、前任或現任國家元首、國會議員、軍事指揮官、產業界領袖、科技業領導人、學者、記者、戰略專家、青年代表等。