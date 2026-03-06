中東戰火衝擊供油…緬甸限制私家車上路 帶動電動車買氣

由於中東航運中斷威脅能源供應，緬甸軍政府7日起將對私人車輛實施限制以節省燃料。泰媒今天引述當地人士透露，由於燃油持續短缺，瓦城的電動摩托車銷量暴增，部分商店甚至出現缺貨情況。

為節省燃料，緬甸軍政府將從7日起對私人車輛實施限制，據國家國防與安全委員會的規定，除電動車外，私人車輛與摩托車依車牌號碼奇偶數輪流上路。

緬甸高度依賴進口燃料，因此極易受到全球石油供應路線中斷的影響，中東地區的緊張局勢也威脅石油運輸。目前仍不清楚緬甸的燃料儲備量。

民族報（The Nation）今天引述緬甸消息人士指出，因燃油持續短缺，第二大城瓦城（Mandalay）的電動摩托車銷量暴增，部分商店甚至面臨缺貨情況。

報導指出，燃油危機、加上當局的私家車限行措施，促使居民購買電動摩托車。過去銷量平平的電動摩托車，如今在部分商店，幾個小時內就銷售一空。

有電動摩托車經銷商表示，「剛宣布私家車限行措施時，銷量並不理想，但從第二天早上開始，店內的所有電動摩托車就賣光了」。

業者表示，以前一天連一輛車都很難賣出，但現在店裡的所有庫存在幾個小時內就賣完，甚至有顧客希望能預定車輛。

隨著美國與以色列對伊朗的戰事加劇，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的航運通道幾乎完全關閉，該海峽是全球石油運輸要道，自這場衝突開始以來，原油價格已上漲超過15%。