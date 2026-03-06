快訊

中東戰火衝擊供油…緬甸限制私家車上路 帶動電動車買氣

中央社／ 曼谷6日專電
由於中東航運中斷威脅能源供應，緬甸軍政府7日起將對私人車輛實施限制以節省燃料。 法新社
由於中東航運中斷威脅能源供應，緬甸軍政府7日起將對私人車輛實施限制以節省燃料。泰媒今天引述當地人士透露，由於燃油持續短缺，瓦城的電動摩托車銷量暴增，部分商店甚至出現缺貨情況。

為節省燃料，緬甸軍政府將從7日起對私人車輛實施限制，據國家國防與安全委員會的規定，除電動車外，私人車輛與摩托車依車牌號碼奇偶數輪流上路。

緬甸高度依賴進口燃料，因此極易受到全球石油供應路線中斷的影響，中東地區的緊張局勢也威脅石油運輸。目前仍不清楚緬甸的燃料儲備量。

民族報（The Nation）今天引述緬甸消息人士指出，因燃油持續短缺，第二大城瓦城（Mandalay）的電動摩托車銷量暴增，部分商店甚至面臨缺貨情況。

報導指出，燃油危機、加上當局的私家車限行措施，促使居民購買電動摩托車。過去銷量平平的電動摩托車，如今在部分商店，幾個小時內就銷售一空。

有電動摩托車經銷商表示，「剛宣布私家車限行措施時，銷量並不理想，但從第二天早上開始，店內的所有電動摩托車就賣光了」。

業者表示，以前一天連一輛車都很難賣出，但現在店裡的所有庫存在幾個小時內就賣完，甚至有顧客希望能預定車輛。

隨著美國與以色列伊朗的戰事加劇，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的航運通道幾乎完全關閉，該海峽是全球石油運輸要道，自這場衝突開始以來，原油價格已上漲超過15%。

以色列 緬甸 電動車 石油 油價 原油 伊朗 中東 荷莫茲海峽

延伸閱讀

中東戰火影響供油 美豁免印度30天買俄國石油

傳中國伊朗協商荷莫茲海峽通航 確保石油天然氣運輸

整理包／伊朗戰火震撼全球 目前發展、產業影響、後續情境一次看

憂中東局勢推升油價 泰國多地加油站湧排隊人潮

相關新聞

荷莫茲海峽幾近停航！24小時僅2艘貨船過境、未見油輪

隨著中東衝突升溫，荷莫茲海峽的船舶通行已幾乎停滯。這條攸關全球大宗商品運輸的重要航道，從石油到化肥，正受到嚴重干擾。

美戰略儲油剩20天用量！油價漲到多少會傷經濟？關鍵數字曝光

中東戰火推升國際油價，分析指出，美國戰略石油儲備（SPR）庫存偏低，使川普政府在平抑油價上的政策空間受限。不過，只要油價未飆破每桶125美元以上，美國整體經濟仍具備足夠韌性。

杜拜遭伊朗戰火池魚之殃...富豪「錢」進星港

杜拜無辜遭美伊戰火波及後，在當地度假洽公的「好野人」們不惜砸重金瘋搶機票離開的畫面，令人印象深刻，但離開的不只是他們的人，還有他們的財富。

「這群人」持有全球16%黃金 是金價猛漲最大贏家

瑞士寶盛集團（Julius Bear）的報告指出，金價飆漲確實嘉惠持有這種貴金屬的大戶，包括央行、資產管理機構、以及實體黃金持有人，但有一群人也受惠尤深：女性，特別是印度女性。

中東衝突升級 馬士基「預防性」暫停兩條中東-歐亞貨櫃航線

全球航運二哥馬士基6日在致客戶通知中表示，由於中東與波斯灣地區安全風險升高，已暫停兩條貨櫃航線服務，包含連接遠東與中東的FM1服務，以及連接中東與歐洲的ME11服務。

與印度貿易以美利益優先 美副國務卿：避免重蹈覆轍

美國副國務卿藍道（Christopher Landau）在印度「瑞辛納對話」中表示，在與印度的貿易協議中，美國會優先考慮...

