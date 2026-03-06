中東戰火影響供油 美豁免印度30天買俄國石油

美國與以色列聯手，對伊朗採取軍事行動，導致能源價格攀升。在中東衝突持續之際，美國宣布給印度油商30天臨時豁免，讓印度可以購買俄羅斯石油，印度的加油站也暫時不見搶著加油的人潮。

今日印度（India Today）報導，此次豁免針對的是美國最新一輪制裁生效前，已裝船要出售給印度的俄羅斯石油，這些俄國石油可以在限定時間內卸貨並出售給印度，以防止供應中斷，進一步加劇全球能源市場的緊張情勢。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）對此表示：「印度是美國的重要夥伴，這項措施將緩解伊朗企圖挾持全球能源所造成的壓力。」

貝森特說：「為了確保石油能繼續進入全球市場，美國將發布為期30天的豁免令，允許印度煉油商購買俄羅斯石油。」

他補充道，這項豁免僅適用於已在海上運輸的石油，因此不會為俄羅斯帶來顯著的經濟效益。

印度斯坦時報（Hindustan Times）指出，在中東衝突越演越烈之際，伊朗聲稱已封鎖荷莫茲海峽（Straitof Hormuz），讓倚賴中東石油的國家，對可能出現油價攀升、通貨膨脹壓力增大、經濟恐出現動盪等現象感到擔憂。

荷莫茲海峽位於伊朗和阿曼之間，連接波斯灣（Persian Gulf）、阿曼灣（Gulf of Oman）和阿拉伯海（Arabian Sea），全球約20%的石油和天然氣經荷莫茲海峽運輸，是世界重要貿易動脈之一。

即便外界擔憂能源價格可能上漲，但印度石油暨天然氣部部長浦立（Hardeep Singh Puri）稍早表示，印度戰備儲油可以維持74天，在動盪之際仍可滿足使用需求。

印度德里某加油站員工鮑布（Kamai Bobu）接受中央社記者訪問時表示，近期油價沒有比較高，來加油的人也沒有特別多，「加油排隊很正常，且這幾天的隊伍沒有排得特別長。」

Uber司機巴格爾（Vivek Kumar Baghel）告訴中央社記者，司機們非常注意油價，因為這是成本中的很大一部分，「我沒有聽說中東戰爭影響油價的事，目前油價沒什麼變，這幾天經過加油站時，也沒有大排長龍。」

美國過去曾指，印度購買俄羅斯石油，是在資助俄烏戰爭，因此額外對印度加徵25%的懲罰性關稅，後來美國總統川普（Donald Trump）聲稱印度總理莫迪（Narendra Modi）同意停購俄油，因此取消25%的懲罰性關稅。