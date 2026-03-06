快訊

中東戰火浮生錄？30幾人花24小時才抵台 遊客：慎選旅行社比政府可靠

鴻海董事長劉揚偉曝「開發摺疊機是肯定的」 傳與客戶開發新產品

虎斑貓默默守護「全盲小白貓」走到哪跟到哪 網淚崩

中東戰火影響供油 美豁免印度30天買俄國石油

中央社／ 新德里6日專電

美國與以色列聯手，對伊朗採取軍事行動，導致能源價格攀升。在中東衝突持續之際，美國宣布給印度油商30天臨時豁免，讓印度可以購買俄羅斯石油，印度的加油站也暫時不見搶著加油的人潮。

今日印度（India Today）報導，此次豁免針對的是美國最新一輪制裁生效前，已裝船要出售給印度的俄羅斯石油，這些俄國石油可以在限定時間內卸貨並出售給印度，以防止供應中斷，進一步加劇全球能源市場的緊張情勢。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）對此表示：「印度是美國的重要夥伴，這項措施將緩解伊朗企圖挾持全球能源所造成的壓力。」

貝森特說：「為了確保石油能繼續進入全球市場，美國將發布為期30天的豁免令，允許印度煉油商購買俄羅斯石油。」

他補充道，這項豁免僅適用於已在海上運輸的石油，因此不會為俄羅斯帶來顯著的經濟效益。

印度斯坦時報（Hindustan Times）指出，在中東衝突越演越烈之際，伊朗聲稱已封鎖荷莫茲海峽（Straitof Hormuz），讓倚賴中東石油的國家，對可能出現油價攀升、通貨膨脹壓力增大、經濟恐出現動盪等現象感到擔憂。

荷莫茲海峽位於伊朗和阿曼之間，連接波斯灣（Persian Gulf）、阿曼灣（Gulf of Oman）和阿拉伯海（Arabian Sea），全球約20%的石油和天然氣經荷莫茲海峽運輸，是世界重要貿易動脈之一。

即便外界擔憂能源價格可能上漲，但印度石油暨天然氣部部長浦立（Hardeep Singh Puri）稍早表示，印度戰備儲油可以維持74天，在動盪之際仍可滿足使用需求。

印度德里某加油站員工鮑布（Kamai Bobu）接受中央社記者訪問時表示，近期油價沒有比較高，來加油的人也沒有特別多，「加油排隊很正常，且這幾天的隊伍沒有排得特別長。」

Uber司機巴格爾（Vivek Kumar Baghel）告訴中央社記者，司機們非常注意油價，因為這是成本中的很大一部分，「我沒有聽說中東戰爭影響油價的事，目前油價沒什麼變，這幾天經過加油站時，也沒有大排長龍。」

美國過去曾指，印度購買俄羅斯石油，是在資助俄烏戰爭，因此額外對印度加徵25%的懲罰性關稅，後來美國總統川普（Donald Trump）聲稱印度總理莫迪（Narendra Modi）同意停購俄油，因此取消25%的懲罰性關稅。

貝森特 伊朗 美國

延伸閱讀

北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行

美戰略儲油剩20天用量！油價漲到多少會傷經濟？關鍵數字曝光

整理包／伊朗戰火震撼全球 目前發展、產業影響、後續情境一次看

美將破天荒入油市交易？川普政府評估控制油價的各種選項

相關新聞

美戰略儲油剩20天用量！油價漲到多少會傷經濟？關鍵數字曝光

中東戰火推升國際油價，分析指出，美國戰略石油儲備（SPR）庫存偏低，使川普政府在平抑油價上的政策空間受限。不過，只要油價未飆破每桶125美元以上，美國整體經濟仍具備足夠韌性。

戰火燒高油價怎麼辦？菲律賓出大招：考慮周休三日 省能源

中東緊張局勢導致全球燃料價格飆升，幾乎所有石油都仰賴進口的菲律賓為減輕衝擊，正推動節能措施，甚至考慮實施周休三天，甚至考慮實施週休三日，以減少能源消耗、緩解通膨壓力。

中東戰火影響供油 美豁免印度30天買俄國石油

美國與以色列聯手，對伊朗採取軍事行動，導致能源價格攀升。在中東衝突持續之際，美國宣布給印度油商30天臨時豁免，讓印度可以...

愈來愈多人用DeepSeek 非洲成中美AI競爭新戰場

全球處於人工智能（AI）的浪潮中，非洲正憑藉其快速增長的數字經濟和年輕人口崛起為塑造AI未來的關鍵市場。觀察者網引述港媒報導，隨著中美在AI領域的競爭加劇，非洲正在成為兩國角力的新戰場。

荷莫茲海峽幾近停航！24小時僅2艘貨船過境、未見油輪

隨著中東衝突升溫，荷莫茲海峽的船舶通行已幾乎停滯。這條攸關全球大宗商品運輸的重要航道，從石油到化肥，正受到嚴重干擾。

憂中東局勢推升油價 泰國多地加油站湧排隊人潮

憂心中東緊張局勢恐導致油價上漲與供應短缺，泰國多地加油站最近出現搶購汽柴油的排隊人潮。當局呼籲民眾別囤積燃油，並宣布凍結...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。