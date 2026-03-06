歐盟規範素肉標示 禁稱牛排培根、漢堡香腸例外

歐洲聯盟（EU）會員國和歐洲議會議員今天達成協議，禁止植物性食品使用「牛排」、「培根」等肉類相關字眼行銷，但素食「漢堡」和「香腸」可繼續使用。

法新社報導，這項決定被視為歐洲畜牧業者一大勝利。許多畜牧業者認為，模仿肉類的植物性食品可能會誤導消費者，也威脅到他們已陷入困境的產業。

來自法國的右翼議員伊馬爾（Celine Imart）提出這項計畫，種植穀物的她讚揚這項協議是「無庸置疑的成就」。

她表示，此舉「肯定畜牧業者的勞動價值，保護他們獨特技術所產出的成果免受不公平競爭影響」。

這項禁令也適用於實驗室培育或細胞培養「肉」，是經過數月爭論後為保護農民而制定的廣泛新措施之一，但批評人士質疑成效。

德國是歐洲最大植物性替代食品市場，當地的食品零售商已表態反對這項禁令；環保與消保團體同樣加入反對行列。

歐洲消費者聯盟（BEUC）負責人雷納（AgustinReyna）說：「認為這些肉類相關名稱會讓消費者混淆實在毫無道理。」他還說，只要產品上明確標示為素食或純素，民眾大多能理解，「新規定只會讓人更加困惑，完全沒必要」。

儘管如此，歐盟27個會員國與歐洲議會代表仍於今天決定推動禁令，但也有部分例外。

「漢堡」和「香腸」等仍可用於植物性食品標示。

「牛肉」、「豬肉」、「雞肉」、「火雞」、「鴨肉」、「羊肉」等肉類名稱則被列為禁用範圍。