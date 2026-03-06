快訊

中東戰火浮生錄？30幾人花24小時才抵台 遊客：慎選旅行社比政府可靠

鴻海董事長劉揚偉曝「開發摺疊機是肯定的」 傳與客戶開發新產品

虎斑貓默默守護「全盲小白貓」走到哪跟到哪 網淚崩

聽新聞
0:00 / 0:00

歐盟規範素肉標示 禁稱牛排培根、漢堡香腸例外

中央社／ 布魯塞爾5日綜合外電報導

歐洲聯盟（EU）會員國和歐洲議會議員今天達成協議，禁止植物性食品使用「牛排」、「培根」等肉類相關字眼行銷，但素食「漢堡」和「香腸」可繼續使用。

法新社報導，這項決定被視為歐洲畜牧業者一大勝利。許多畜牧業者認為，模仿肉類的植物性食品可能會誤導消費者，也威脅到他們已陷入困境的產業。

來自法國的右翼議員伊馬爾（Celine Imart）提出這項計畫，種植穀物的她讚揚這項協議是「無庸置疑的成就」。

她表示，此舉「肯定畜牧業者的勞動價值，保護他們獨特技術所產出的成果免受不公平競爭影響」。

這項禁令也適用於實驗室培育或細胞培養「肉」，是經過數月爭論後為保護農民而制定的廣泛新措施之一，但批評人士質疑成效。

德國是歐洲最大植物性替代食品市場，當地的食品零售商已表態反對這項禁令；環保與消保團體同樣加入反對行列。

歐洲消費者聯盟（BEUC）負責人雷納（AgustinReyna）說：「認為這些肉類相關名稱會讓消費者混淆實在毫無道理。」他還說，只要產品上明確標示為素食或純素，民眾大多能理解，「新規定只會讓人更加困惑，完全沒必要」。

儘管如此，歐盟27個會員國與歐洲議會代表仍於今天決定推動禁令，但也有部分例外。

「漢堡」和「香腸」等仍可用於植物性食品標示。

「牛肉」、「豬肉」、「雞肉」、「火雞」、「鴨肉」、「羊肉」等肉類名稱則被列為禁用範圍。

歐盟 漢堡

延伸閱讀

工程師挺同行 矽谷：禁令開危險先例

新聞中的公民與社會／保加利亞加入「歐元區」 政府推動採用歐元考量為何？

美國轟炸伊朗 歐洲國家立場分歧…若不遣責將自食其果？

遊歐吃素很難搞？奧客刁難導遊被罵翻 達人曝：「這幾國」素食超友善

相關新聞

美戰略儲油剩20天用量！油價漲到多少會傷經濟？關鍵數字曝光

中東戰火推升國際油價，分析指出，美國戰略石油儲備（SPR）庫存偏低，使川普政府在平抑油價上的政策空間受限。不過，只要油價未飆破每桶125美元以上，美國整體經濟仍具備足夠韌性。

戰火燒高油價怎麼辦？菲律賓出大招：考慮周休三日 省能源

中東緊張局勢導致全球燃料價格飆升，幾乎所有石油都仰賴進口的菲律賓為減輕衝擊，正推動節能措施，甚至考慮實施周休三天，甚至考慮實施週休三日，以減少能源消耗、緩解通膨壓力。

中東戰火影響供油 美豁免印度30天買俄國石油

美國與以色列聯手，對伊朗採取軍事行動，導致能源價格攀升。在中東衝突持續之際，美國宣布給印度油商30天臨時豁免，讓印度可以...

愈來愈多人用DeepSeek 非洲成中美AI競爭新戰場

全球處於人工智能（AI）的浪潮中，非洲正憑藉其快速增長的數字經濟和年輕人口崛起為塑造AI未來的關鍵市場。觀察者網引述港媒報導，隨著中美在AI領域的競爭加劇，非洲正在成為兩國角力的新戰場。

荷莫茲海峽幾近停航！24小時僅2艘貨船過境、未見油輪

隨著中東衝突升溫，荷莫茲海峽的船舶通行已幾乎停滯。這條攸關全球大宗商品運輸的重要航道，從石油到化肥，正受到嚴重干擾。

憂中東局勢推升油價 泰國多地加油站湧排隊人潮

憂心中東緊張局勢恐導致油價上漲與供應短缺，泰國多地加油站最近出現搶購汽柴油的排隊人潮。當局呼籲民眾別囤積燃油，並宣布凍結...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。