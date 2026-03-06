傳中國伊朗協商荷莫茲海峽通航 確保石油天然氣運輸

3名外交消息人士告訴路透社，隨著美國與以色列對德黑蘭的戰事加劇，中國正與伊朗進行協商，希望能讓原油和卡達的液化天然氣船隻安全通過荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）。

路透社報導，這場戰爭今天進入第6天，已導致這個關鍵的航運通道幾乎完全關閉，世界各國與全球1/5的石油及液化天然氣供應被切斷。

據消息人士透露，與伊朗關係友好且嚴重依賴中東供應的中國，對於這個伊斯蘭共和國癱瘓海峽航運的舉動感到不滿，並正在向德黑蘭施壓，要求允許船隻安全通行。

世界第二大經濟體中國約有45%的石油來自荷莫茲海峽。

船舶追蹤數據顯示，一艘名為「鐵娘子號」（IronMaiden）的船隻在把信號更改為「中國船東」（China-owner）後，於夜間通過了荷莫茲海峽，但仍需要更多航次才能平息全球市場動盪。

自這場衝突開始以來，由於伊朗攻擊波斯灣的能源設施與穿越海峽的船隻，導致生產停頓，原油價格已上漲超過15%。

伊朗的飛彈還波及遠至賽普勒斯、亞塞拜然與土耳其，使全球市場動盪不安，並促使主要經濟體對通膨風險發出警告。

根據Vortexa船舶追蹤數據，在戰事爆發後的3月1日，通過海峽的原油油輪減少至4艘，而1月以來的日平均數量則為24艘。

根據Vortexa與船舶追蹤機構Kpler資料，目前約有300艘油輪仍停留在海峽內。