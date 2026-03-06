快訊

大摩轉向審慎看亞股 但上調台股評級 看好AI題材能帶來支撐

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
大摩對亞股態度轉向審慎，但調升對台灣股市的評等，原因是將受惠於人工智慧（AI）革命與科技周期的潛在高峰。歐新社
中東荷莫茲海峽運輸實質停擺，已使摩根士丹利（大摩）對亞股態度轉向審慎，調降印度與阿拉伯聯合大公國的投資評等，同時調升對台灣股市的評等，原因是將受惠於人工智慧（AI）革命與科技周期的潛在高峰。

大摩包括布雷克（Daniel Blake）和賈納（Jonathan Garner）在5日的報告中，調升台灣股市評等，從「減碼」上調至「中立」，沙烏地阿拉伯股市也調高至「中立」，韓股因具備「強大的題材驅力」，保持「中立」評等，日股與新加坡股市也維持為「加碼」。

大摩也以能源供應風險為由，調降印度股市的投資評級，從「加碼」下調至「中立」，因為印度是受到卡達液化天然氣（LNG）潛在供應中斷衝擊最嚴重的亞洲市場之一。這群分析師說，考量到AI的相關不確定性與高估值，全球投資人可能會先等待，或許等到台灣與南韓的科技周期攀峰，才會重返印度。大摩也下調阿拉伯聯合大公國的評等，從「加碼」降至「中立」。

以整體亞洲市場而言，大摩分析師團隊表示，「我們保持防禦」操作，「亞洲仍極度依賴中東供應的原油、煉油產品及LNG，我們認為市場對供應鏈風險太過樂觀」。摩根大通（小摩）5日也調降對新興市場貨幣與當地貨幣債券的投資評級，從「加碼」降至「中立」。

此外，高盛也以記憶體晶片價格持續上漲與估值誘人為由，調高首爾Kopsi指數的目標價，從6,500點一口氣調高到7,000點。以慕天輝為首的分析師團隊認為，「我們認為韓股回檔後，會先盤整一段時間，再衝向新高」，「若更密切關注部位和流動數據，可發現景象更為平衡，因此平倉風險較低」。

之前曾精準預判韓股漲勢的晨星財富公司（Morningstar Wealth）也建議能逢低買進館，管理3,780億美元投資組合的經理人普瑞思齊（Mark Preskett）說，「在韓股大跌後，我們已把韓股（部位）拉到目標權重」，他雖拒絕透露北周買進的個股，但表示SK海力士和三星電子允許投資人「投資資料中心供應鏈，以預估獲利計算的本益比也只有個位數」。

管理逾9,000億美元資產Federated Hermes也有類似觀點，表示已利用韓股本周暴跌的機會，提高對「偏好個股」的暴險，日本以外亞股部門主管派恩斯（Jonathan Prines）說，韓股漲勢背後的驅力，包括半導體強勁、當局推行企業治理與稅務改革等，都依然沒變。

大摩 韓股 印度

相關新聞

戰火燒高油價怎麼辦？菲律賓出大招：考慮周休三日 省能源

中東緊張局勢導致全球燃料價格飆升，幾乎所有石油都仰賴進口的菲律賓為減輕衝擊，正推動節能措施，甚至考慮實施周休三天，甚至考慮實施週休三日，以減少能源消耗、緩解通膨壓力。

美將破天荒入油市交易？川普政府評估控制油價的各種選項

美國財政部預計最快周四宣布一系列措施，以因應伊朗衝突推升能源價格，其中包括可能在原油期貨市場採取行動。

憂中東局勢推升油價 泰國多地加油站湧排隊人潮

憂心中東緊張局勢恐導致油價上漲與供應短缺，泰國多地加油站最近出現搶購汽柴油的排隊人潮。當局呼籲民眾別囤積燃油，並宣布凍結...

大摩轉向審慎看亞股 但上調台股評級 看好AI題材能帶來支撐

Denso傳出價最高80億美元 收購羅姆半導體

日媒報導，豐田集團最大的零組件供應商電裝（Denso）已提議收購羅姆半導體（Rohm），羅姆半導體股價6日預料將在東京股市盤中攻上漲停板。

中東戰爭帶動全球飛機燃料價格大漲

中東戰爭正壓縮飛機燃料供給，推升航空燃料價格到近四年來高點。全球指標性的北─西歐價格5日再漲12%，報每公噸1,416美元，本周來共飆漲71%，對布蘭特原油的溢價達到每桶97美元，創歷史新高，亞洲地區的溢價幅度5日更一度達到200美元，之後回縮到80美元，遠高於伊朗戰爭前的20-25美元。

