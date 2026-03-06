憂中東局勢推升油價 泰國多地加油站湧排隊人潮

憂心中東緊張局勢恐導致油價上漲與供應短缺，泰國多地加油站最近出現搶購汽柴油的排隊人潮。當局呼籲民眾別囤積燃油，並宣布凍結泰國國內柴油零售價格15天及發布計程車禁漲令。

中東戰事延燒導致油價走高，泰國多個城市的加油站湧入人潮搶購汽柴油。普吉島居民向中央社表示，許多摩托車駕駛擔心油價上漲，紛紛到加油站填滿油箱，使當地多家加油站過去幾天都出現排隊車潮。

泰國公共電視台（Thai PBS）4日報導，清邁各處加油站大排長龍，部分隊伍甚至蔓延到馬路上，造成交通阻塞。位於邊境的夜豐頌府（Mae Hong Son）有加油站的燃料庫存一度告罄。許多居民試圖囤積燃油，甚至帶著各種容器到加油站買油。

泰國政府3日宣布凍結國內柴油零售價格，每公升為29.94泰銖（約新台幣29.92元），為期15天，以穩定民眾信心與市場秩序。泰國總理阿努廷（AnutinCharnvirakul）多次呼籲民眾保持冷靜，並強調已凍結油價，因此「沒有理由囤積燃油」。

曼谷郵報（Bangkok Post）今天報導，為防止燃料短缺，泰國政府推出一系列緊急措施，包括增加石油儲備量和暫停大部分出口，向民眾保證國家能源供應安全。

泰國能源部長阿塔蓬（Auttapol Rerkpiboon）表示，目前泰國石油儲備可滿足國內95天需求。他解釋，先前提到60至65天是指在沒有新的石油進口下所能滿足的天數，但目前已確認，將有來自中東以外地區的石油供應。

不過，中東衝突持續，恐帶動能源價格上升，泰國餐飲業者已為原物料價格可能上漲做好準備。泰國餐飲協會會長塔妮萬（Thaniwan Kulmongkol）告訴曼谷郵報，能源價格飆升將導致物流成本上升，進而推高原物料和餐飲設備價格。

目前泰國政府實施多項價格管制，因此原物料價格尚未上漲。當局警告，企業此時趁機漲價可能面臨處罰。

泰國交通部自5日起禁止計程車和叫車平台提高車費，並警告將對牟取暴利的行為採取法律行動。

民族報（The Nation）報導，泰國副總理兼交通部長皮帕（Phiphat Ratchakitprakarn）表示，只要總理維持凍結油價政策，政府就能將交通成本控制在一定範圍內。若原油價格持續升高，將使用石油基金作為緩衝資金。