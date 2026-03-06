聽新聞
0:00 / 0:00
Denso傳出價最高80億美元 收購羅姆半導體
日媒報導，豐田集團最大的零組件供應商電裝（Denso）已提議收購羅姆半導體（Rohm），羅姆半導體股價6日預料將在東京股市盤中攻上漲停板。
報導指出，Denso在2月或之前就已提出收購提案，收購價格最高上看1.3兆日圓（82億美元）。羅姆已成立特別委員會討論是否接受，若選擇拒絕，Denso可能直接向羅姆的股東提出收購要約。
羅姆表示知曉這篇報導，Denso拒絕置評。
Denso和羅姆合併後，將成為日本功率半導體巨擘，搶攻電動車與資料中心市場。Asymmetric顧問公司日股策略師安佛薩戴表示，這起收購提案是投資人的「驚喜」，但Denso可能要加碼出價才能獲同意。
羅姆股價6日未交易，但買單價格已達到漲停板的3,243日圓，Denso股價則跌5.6%。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。