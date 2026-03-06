Denso傳出價最高80億美元 收購羅姆半導體

日媒報導，豐田集團最大的零組件供應商電裝（Denso）已提議收購羅姆半導體（Rohm），羅姆半導體股價6日預料將在東京股市盤中攻上漲停板。

報導指出，Denso在2月或之前就已提出收購提案，收購價格最高上看1.3兆日圓（82億美元）。羅姆已成立特別委員會討論是否接受，若選擇拒絕，Denso可能直接向羅姆的股東提出收購要約。

羅姆表示知曉這篇報導，Denso拒絕置評。

Denso和羅姆合併後，將成為日本功率半導體巨擘，搶攻電動車與資料中心市場。Asymmetric顧問公司日股策略師安佛薩戴表示，這起收購提案是投資人的「驚喜」，但Denso可能要加碼出價才能獲同意。

羅姆股價6日未交易，但買單價格已達到漲停板的3,243日圓，Denso股價則跌5.6%。