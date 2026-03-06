快訊

戰火燒高油價怎麼辦？菲律賓出大招：考慮周休三日 省能源

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
為節省能源、對抗高油價，菲律賓總統小馬可仕考慮每周四日工作制。美聯社

中東緊張局勢導致全球燃料價格飆升，幾乎所有石油都仰賴進口的菲律賓為減輕衝擊，正推動節能措施，甚至考慮實施周休三天，甚至考慮實施週休三日，以減少能源消耗、緩解通膨壓力。

總統小馬可仕的政府本周宣布，政府機關須將空調溫度設定在攝氏24度以上，並實施彈性上班制度。他也計畫向國會尋求緊急授權，調降石油產品關稅與貨物稅，同時研議推動每周僅工作四天，降低整體用油需求。

不過，菲律賓工商會警告，若貿然實施週休三日，將對製造業造成嚴重衝擊，甚至影響企業履行訂單的能力，呼籲政府審慎評估。

地方政府也跟進中央政策。馬尼拉市長下令各單位減少用油，包括將會議改為線上、下午5時後關閉辦公室電力，並禁止非必要出差。

副總統杜特蒂（Sara Duterte）則呼籲支持者，在抗議政治對手小馬可仕時，避免舉辦車隊遊行，以減少燃油浪費。副總統杜特蒂（Sara Duterte）則呼籲支持者在抗議政治對手小馬可仕時，不要組織車隊遊行。

為減輕基層負擔，部分政府機構將向漁民、農民及公共運輸司機提供燃料補貼。民間也推出App，讓民眾可預購「虛擬燃料額度」鎖定當前價格，未來加油時再以鎖定價折抵，藉此對抗油價波動。

經濟學家普遍認為，菲律賓是亞太地區最容易受到中東衝突引發通膨與成長風險衝擊的國家之一。ING銀行區域研究主管Deepali Bhargava指出，該國零售燃料價格高度市場化、補貼有限，因此油價上漲往往更快反映在通膨上。

