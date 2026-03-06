中東戰爭帶動全球飛機燃料價格大漲

中東戰爭正壓縮飛機燃料供給，推升航空燃料價格到近四年來高點。全球指標性的北─西歐價格5日再漲12%，報每公噸1,416美元，本周來共飆漲71%，對布蘭特原油的溢價達到每桶97美元，創歷史新高，亞洲地區的溢價幅度5日更一度達到200美元，之後回縮到80美元，遠高於伊朗戰爭前的20-25美元。

荷莫茲海峽運輸陷入停頓，使原油及飛機燃料供給吃緊。Argus機構估計，歐洲飛機燃料約40%都需經由海峽運送，科威特是最大供應國。

中東區更多航班復航，帶動燃料價格上漲；阿聯酋航空公司表示，5日及6日杜拜機場將起飛100架次，以輸送旅客，使飛機燃料用量增加。另外一些航空業者選擇到波斯灣以外地區加油，以避免當地因戰爭而發生缺貨情況。阿曼馬斯開特的加油業務受到一些干擾，造成飛機誤點，也表示一些飛機公司不在利雅得或開羅加油，改降馬斯開特，導致當地加油時間延遲。

大型航空公司目前都還沒表示有燃料供給短缺情況，英航與法荷航空都表示供給充裕。