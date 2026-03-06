聽新聞
AI需求超旺！ASIC大廠邁威爾上調全年財測 股價狂飆逾14%
美國ASIC大廠邁威爾科技（Marvell Technology）上季營收與本季財測都優於預期，資料中心事業訂單正以「創紀錄的腳步」成長，並且上調全年營收預測，還預估明年度營收將逼近150億美元，都帶給華爾街驚喜，激勵股價盤後狂漲逾14%。
邁威爾公布，在止於1月31日的年度第4季（上季）營收年比成長22%至22.19億美元，淨利年增98%到3.961億美元，經調整後每股盈餘（EPS）為0.8美元，都略優於華爾街預期。
執行長墨菲（Matt Murphy）表示，「受熱絡的AI需求帶動」，去年度營收激增42%到高於市場預估的81.95億美元，上季亮眼表現是由互聯交換器與儲存產品的需求、以及客製晶片事業的成長所帶動
邁威爾預期，本季營收將為24億美元，EPS為0.79美元，都高於分析師預估。
墨菲也預期今年度營收成長率「將加速」到超過30%，營收額逼近110億美元，高於邁威爾先前預測的100億美元，「隨著我們的2027年度開始，我們正看到我們整體資料中心組合的需求都非常強勁」，該事業訂單正以「創紀錄的腳步」成長。
他預估，邁威爾今年度營收年比將逐季成長，若以此速度推算，從今年11月到明年2月的年度第4季營收將突破30億美元。
墨菲表示，邁威爾去年度贏得的晶片設計客戶也創新高，預期這個趨勢將維持下去，並預料將能供應資料中心互聯模組給所有五大超大規模雲端業者（hyperscaler），「隨著全球資料中心足跡拓展、以及資料中心之間的頻寬要求持續提高，我們看到這塊（資料中心互聯模組）市場的顯著長期成長」。
邁威爾也預測，明年度營收將成長近40%，逼近150億美元，也高於分析師預期。
