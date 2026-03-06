日媒：豐田銷往中東車種擬減產　疑受局勢惡化影響

日媒披露，豐田汽車計劃在3月底之前，減少在日本生產並銷往中東地區的車輛約2萬輛。報導推測，這恐是受到美國與以色列聯手攻擊伊朗，中東局勢惡化所採取的措施。

共同社5日報導，豐田汽車（Toyota）已經告知主要零件商這項計畫。而豐田則表示，「不評論個別車種的生產計畫」，並未說明細節。

豐田2025年從日本銷往中東的車輛達32萬輛，較2024年增加約5%。

報導推測，豐田可能會視狀況調整4月以後的生產計畫，若情勢持續惡化恐影響公司收益。

豐田過去一段時間表示，包含集團企業在內，將優先考慮當地員工等人的安全，並關注中東局勢。

報導指出，由於目前船舶在中東地區航行的風險增加，使汽車大廠為主的日本國內企業，擔憂當地局勢對出口的影響。