美國西德州原油飆漲8.5% 金價下跌

由於投資人擔心美國針對伊朗的戰爭可能持久，周四（5日）美國西德州原油價格狂飆8.51%，突破每桶81美元；布蘭特原油價格也大漲近5%。黃金則是受到美元走強與美債殖利率上升拖累，轉為下跌約1%。

國際油價周四延續漲勢，中東的衝突升高導致供應和運輸受擾，迫使中東部分主要產油國減產，投資人越來越擔心戰爭可能長期化。

布蘭特原油期貨收漲4.01美元或4.93%，結算價報每桶85.41美元，這已經是連續第五個交易日上漲。美國西德州原油期貨更是飆漲6.35美元或8.51%，結算價報每桶81.01美元，達到2024年7月以來的最高水準。

不過美國西德州原油在周四盤後交易中，價格有所回落，今（6）日亞洲早盤繼續轉跌，台灣時間8:41，下跌2.14%，報79.28美元。因為川普政府表示，正在權衡各種選項來應對因戰爭而導致的油價飆升，可能採取的措施包括動用緊急石油儲備。

周四稍早些時候有消息指稱，中國大陸政府已通知該國最大的煉油企業暫停柴油和汽油出口。日本煉油企業則是請求東京當局從戰略石油儲備釋放原油。同時也看到科威特削減了三家煉油廠的開工率。

中東各阿拉伯國家以及以色列周四均報告攔截了伊朗飛彈和無人機，卡達並已要求居民待在家中。德黑蘭方面稱他們在波斯灣擊中了一艘油輪。種種狀況凸顯了該地區航運面臨的風險。

Again Capital合夥人John Kilduff說：「荷莫茲海峽局勢若未見緩和，油價將持續攀升。多國被迫減產後，恢復生產將面臨更長時間延遲。畢竟無法立即就能全速復產，這將成為長期難題。」

摩根大通分析師在報告中指出，如果荷莫茲海峽被持續封鎖，伊拉克和科威特的原油供應可能在數日內中斷，一旦衝突爆發持續到第八天，估計產量或將每日減少330萬桶。

有官員對路透表示，因缺乏儲存空間和出口通道，石油輸出國組織（OPEC）第二大原油生產國伊拉克已每日減產近150萬桶。

金價方面，紐約黃金現貨價格周四收盤下跌1.13%，報每英兩5,082.30美元。美元走強，加上市場對美國聯準會（Fed）降息執行貨幣寬鬆的預期降溫，導致金價下滑。

周四投資人擔心能源價格上漲引發通膨，從而推動美元和美國公債殖利率走高。黃金在盤中一度下挫1.73%。利率市場交易員現在預期今年內Fed降息的幅度會是大約35個基點，低於上周末的60個基點。部分投資人需要拋售黃金來獲取流動性，用於彌補在美國股市的虧損。

金價周一反映伊朗戰事時，曾短暫漲破5,400美元關卡，但之後就因美元吸引避險資金而轉弱。