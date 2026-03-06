美想主導全球算力！擬推AI晶片全球許可制 輝達和超微勢受衝擊

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
圖為輝達（Nvidia）執行長黃仁勳1月5日在拉斯維加斯CES介紹Rubin AI超級運算平台。美聯社
美國政府正研擬一項重大的AI晶片出口管制新規，可能大幅擴大華府對全球人工智慧基礎設施的影響力。

根據金融時報與彭博資訊報導，川普政府正考慮要求外國企業在購買輝達（Nvidia）與超微（AMD）高階AI晶片時須取得美國政府批准，部分情況甚至需承諾投資美國本土AI基礎設施。

草案由美國商務部提出，目前仍在跨部會審查階段。規則將依企業購買晶片所代表的「總運算能力」建立分級審查制度，採購規模越大，審查條件越嚴格。

知情人士指出，小規模採購，例如數量不超過1,000顆輝達最新GB300繪圖處理器（GPU），僅需相對簡化的審查，部分情況可能獲豁免。但若企業要建立更大型的AI運算叢集，在申請出口許可前必須先獲美國政府批准，並可能面臨附加條件，例如披露商業模式或允許美國政府實地檢查，取決於相關資料中心的具體情況。

對於超大規模部署，如單一公司在單一國家擁有超過20萬顆輝達的GB300繪圖處理器，則需所在國家的政府介入。知情人士稱，美國僅可能向作出嚴格安全承諾並在美國AI領域進行「對等」投資的盟友批准此類出口，但草案並未明確投資比率。

官員指出，這套機制並非全面禁止晶片出口，而是讓美國政府成為全球AI晶片供應的「把關者」。未來各國能否建設大型AI資料中心，在很大程度上將取決於美國商務部是否核發出口許可。

這項構想部分源於川普政府去年與中東國家的協議。美國當時批准向阿聯企業G42與沙烏地阿拉伯AI公司Humain出口晶片，條件是兩國承諾投資美國AI基礎設施。

新規不影響對中國等美國戰略對手的高階晶片出口管制，該部分已有另一套制度。目前華府仍在討論是否批准輝達向中國出口H200晶片的條件。

